- Les coupures d’électricité irritent les habitants de la cité Sidi Bennour

Les habitants de la cité Sidi Bennour et Cosider, dans la commune de Mahlema, se plaignent de coupures récurrentes du courant électrique, depuis dix jours. Une situation «insupportable» que les services locaux de Sonelgaz tardent à régler définitivement, malgré les multiples requêtes des habitants. «Le courant est coupé plusieurs fois de jour comme de nuit. Une situation pénalisante pour les enfants scolarisés et les adultes», indique un porte-parole des habitants.

Même les deux épiceries du quartier sont affectées par cette situation, d’autant que le matin les enfants achètent toutes sortes de produits avant de partir à l’école. «L’on craint des intoxications», dira notre interlocuteur. Ce problème, indique-t-on, est dû à la fragilité des installations. Il suffit que le vent souffle pour que tous les foyers soient privés d’électricité. En hiver, la situation risque d’empirer. Les habitants de cette cité demandent aux services de Sonelgaz de trouver une solution définitive à ce problème qui n’a que trop duré.

- Fête de l’Achoura : la journée du mercredi chômée et payée

La journée du mercredi 10 Moharram 1438 de l’Hégire, correspondant au 12 octobre 2016, sera chômée et payée pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, y compris les personnes payées à l’heure ou à la journée, a indiqué hier un communiqué de la direction générale de la Fonction publique. Les personnels exerçant en travail posté ou à la journée sont toutefois tenus d’assurer la continuité du service, précise la même source. Cette mesure intervient conformément à la loi du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales.

- Un arbre déraciné, tue une vieille femme à Boufarik

Il était 9h, hier, lorsqu’un platane vieux de plusieurs années s’est déraciné et est tombé sur une vieille femme qui passait juste à côté, au lieudit Souk El Fellah El Mahroug, jouxtant l’école primaire Ibn Badis. «Cette dernière est morte sur le coup. Elle a été transportée vers la morgue de l’hôpital de Boufarik par la Protection civile.»