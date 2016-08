Réagissez

- Laghouat : L’école primaire Rezzoug Mohamed dans un état dégradé

A l’approche de la rentrée scolaire 2016/2017, il existe encore à Laghouat des établissements scolaires qui sont dans un état de dégradation avancé. Des situations dont le moins que l’on puisse dire ne sont pas faites pour arranger les affaires des écoliers et qui engendrent des dangers permanents. Ainsi donc, las d’attendre que les autorités fassent ce qu’elles devaient faire depuis un bon moment, étant donné que la situation est insupportable, les parents d’élèves notamment interpellent les autorités concernées pour trouver une solution aux établissements en question.

L’état de dégradation de l’école primaire Rezzoug Mohamed, l’un des établissements les plus anciens de Laghouat, est plus qu’inquiétant. En dépit des maintes réclamations de l’association des parents d’ élèves, leurs doléances ne sont pas prises en considération. «Plusieurs requêtes et demandes ont été adressées à tous les services concernés, à leur tête l’APC de Laghouat ainsi que la direction de l’éducation de Laghouat, en vain. L’école Rezzoug Mohamed est délaissée.

Les sanitaires sont dans un état lamentable, les vitres des fenêtres sont cassées. Ajouté à cela la vétusté des équipements pédagogiques et la fissuration des murs de l’école», nous a déclaré un père d’élève inscrit à cette école. Tous ces problèmes n’ont pas trouvé d’échos favorables. «C’est la rentrée mais rien n’a changé vers le positif au niveau de l’école en question. Les élèves vont encore étudier dans des conditions difficiles et misérables. L’appel est relancé pour leur offrir une meilleure scolarité», ajoute notre interlocuteur.

- Djelfa : Une fillette disparue retrouvée

Une fillette de deux ans, disparue lundi soir dans la région de Takmia, de la commune de Zaàfrane (à 60 km au nord de Djelfa), a été retrouvée, mardi matin, par des éléments de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris auprès du groupement local de ce corps constitué. Selon la source, les éléments de la GN ont entrepris des recherches, dès réception d’un appel de la part du père de la fillette, effectué sur le numéro vert (1055), informant de la disparition de sa fille.

La fillette a été retrouvée «saine et sauve» dans la matinée de mardi, à environ 300 m de son domicile, près de la chaâba (un petit cours d’eau), a-t-on ajouté de même source. Les services de la Gendarmerie nationale ont réitéré, à l’occasion, l’importance du numéro vert, dans la vitesse d’intervention et la mobilisation de tous les moyens nécessités par les opérations de recherche, dont les résultats sont été fort positifs.