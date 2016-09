Réagissez

- Boufarik : Une grue s’effondre et fait un mort

A la sortie nord de la ville de Boufarik, dans un chantier dédié à la construction de bâtiments (logements) jouxtant le barrage fixe de la police, un réparateur de grue, le dénommé Belhout Bouzid, âgé de 49 ans, natif de Ouled Hellal, a trouvé la mort accidentellement mardi après que le câble d’une grue (vétuste ) a été sectionné, et ce, avant la chute de la grue de 11 m de hauteur.

L’engin est tombé sur la victime qui était en bas en train de réparer le moteur. Dégagé de sous les décombres par les agents de la Protection civile , il a été évacué vers l’hôpital de Boufarik, où il rendit l’âme suite à une forte hémorragie. L’enquête diligentée par les services de sécurité déterminera les causes de ce tragique accident.

- L’affaire de la salle Le Colisée devant la justice

La salle le Colisée de Boufarik, fermée depuis longtemps, se trouve actuellement dans un état de dégradation totale. «Nous avons dégagé un montant de 7,5 milliards de centimes pour réhabiliter la grande salle de cinéma le Colisée, mais les ailes de la bâtisse sont squattées par un ancien fonctionnaire de la commune et nous ne pouvons pas entamer les travaux tant que ses ailes, initialement des issues de secours, sont occupées. Nous avons saisi la justice pour restituer le bien communal pour la deuxième fois, cette fois-ci, nous détenons le livret foncier prouvant la légalité de la propriété de la commune», a déclaré Athmane Kaamel Brahim, président de l’APC de Boufarik lors d’un forum de presse.

- DAS de Laghouat : Annulation des projets non lancés

Des nombreux chômeurs de la commune d’Aflou dénoncent la dernière décision de la direction de l’action sociale de Laghouat, qui prévoit d’annuler plus de 25 chantiers du projet Blanche-Algérie. «Nous avons satisfait toutes les procédures nécessaires pour bénéficier de ce programme, mais à la fin nous sommes surpris d’apprendre que les autorités concernées l’ont annulé », réclame l’un des chômeurs.

Pour sa part, le directeur de l’action sociale de Laghouat affirme que cette décision a été menée suite à l’application des instructions du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. « Tous les projets déjà inscrits dans le secteur de l’activité sociale et non lancés avant le mois de juin passé ont été annulés suite à l’application de l’instruction de la tutelle. Cette décision concerne également l’ensemble des autres programmes gérés par l’Agence de développement social (ADS)», précise le DAS de Laghouat.