Elections législatives : Le spectre de l’abstention hante les partis politiques

A six jours du coup d’envoi de la campagne électorale du 4 mai, rien ne semble avoir changé dans le quotidien routinier des habitants de la wilaya de Médéa, où les gens continuent dans une indifférence totale à vaquer à leurs occupations, sans pour cela souffler mot ou donner leur opinion sur les prochaines joutes électorales. Le peu d’enthousiasme s’explique, dit-on, tout d’abord par la flambée des prix des fruits et légumes et d’autres produits de première nécessité, jugée excessive.

Un phénomène qui revient à chaque événement important que doit vivre le pays, rendant ainsi la vie difficile aux ménages à faible revenu. Aussi, par un ras-le-bol collectif envers les partis politiques, qui ne se rendent compte de l’existence des citoyens qu’à l’approche des échéances électorales. Car, aujourd’hui, personne n’est dupe, le jeune Algérien de 2017 en âge de voter diffère énormément, sur tous les plans, de celui du lendemain de l’indépendance. Il s’exprime de la manière la plus brutale et la plus violente, même s’il y va du péril de sa propre vie pour exiger ses droits. Dans ce conditionnel, les candidats et candidates, convaincants, devront répondre aux attentes de la population juvénile et avant tout, il faut savoir que veut-elle et à quoi rêve-elle ? Les 28 listes en lice officiellement à Médéa, dont deux listes d’indépendants, comportant chacune onze candidats et trois suppléants, ont déjà entamé sur la pointe des pieds leurs opérations de charme à l’endroit des personnalités en vue et des gros commerçants influents au sein de la population.

La surprise nous vient cette fois-ci du parti Hekom Rached (La bonne gouvernance), qui a placé comme tête de liste un handicapé moteur se déplaçant à l’aide d’une chaise roulante, en remplacement du député Missoum Tahar, dit «Spécifique», dont la candidature a été rejetée par l’administration de la wilaya. Dans ce même sillage et en parallèle, le wali et son secrétaire général avaient programmé ces derniers temps des sorties sur le terrain pour inspecter et booster les chantiers en cours de réalisation et d’une pierre deux coups, ils ont engagé un dialogue direct avec la population locale la persuadant de l’intérêt que revêt la prochaine échéance électorale, et ce, tout en l’invitant par ailleurs à se rendre en masse le jour «J» pour accomplir son devoir.

De son côté, la commission de wilaya, présidée par le docteur Youcef Maï, relevant de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, a procédé récemment au tirage au sort, classant par ordre numérique les listes en compétition. Aussi, un autre tirage au sort a départagé à tour de rôle le passage de chaque tête de liste sur les ondes de la radio locale pour faire leur «propagande». Cela concerne aussi (départage) l’utilisation des salles qui devront servir au déroulement des rassemblements et des meetings populaires à travers les différentes localités de la wilaya.

Du point de vue de la logistique et selon les services de la DRAG, tous les moyens humains et matériels ont été déjà mobilisés pour encadrer et assurer le dépouillement final des résultats du vote dans les 1357 bureaux et récapitulés dans les 396 centres de vote pour faciliter la tâche aux 556 888 électeurs et électrices de la wilaya inscrits sur les matrices des APC.