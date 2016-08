Djelfa : Vers la naissance de l’Association de recherche en aéronautique

Réagissez

L’université Ziane Achour de Djelfa a abrité, récemment, une rencontre scientifique ayant donné lieu au lancement des procédures pour la constitution d’une Association nationale du groupe scientifique de recherches en aéronautique.

Selon le président du club d’aéronautique de Djelfa, Mohamed Ben Mechia, «cette association future sera dotée d’un intérêt majeur tant pour l’économie nationale, que pour le domaine de transfert technologique en matière d’aéronautique». Des délégués venus de 32 wilayas du pays, dont des cadres et ingénieurs en aéronautique, ainsi que des pilotes et amateurs du domaine, ont pris part à cette rencontre, marquée par le lancement des procédures légales pour la création de ladite association.

Après avoir souligné la contribution importante de l’université dans l’organisation de cette rencontre, M. Ben Mechia a fait part d’une coordination en cours en vue de la réalisation de recherches en partenariat avec le laboratoire d’automatique appliquée et diagnostic industriel (AADI) de la faculté des sciences et de la technologie de cette université, avec pour option d’élargir cette coopération à d’autres laboratoires d’universités nationales. L’initiative a pour objectif, a-t-il ajouté, la réalisation d’études et recherches sur différents modèles d’avions (classique, planeur ultra- léger, etc.), la pratique du vol à voile (planeur avec moteur ou sans), le climat, l’astronomie, et autres. L’association prévoit, également, de prendre part à toutes les rencontres régionales, nationales, voire internationales, susceptibles d’enrichir son expérience, dans le domaine de la sécurité des voyageurs et du transport des marchandises notamment. Selon le recteur de la faculté des sciences et de la technologie, Dr. Guezou Abdellah, la coopération programmée entre le laboratoire d’AADI et cette association future «est le reflet de l’ouverture de l’université sur son environnement, ainsi que de l’internet accordé, par elle, à ce type d’initiatives, susceptibles de contribuer à la réalisation de découvertes scientifiques d’importance».

«La création de cette association est une avancée sur le chemin des sciences de l’aéronautique», a estimé, pour sa part, Smaïl Naïmi, chargé de la présidence de cette association et considéré parmi les chercheurs nationaux les plus réputés du domaine. Miloud El Almi, un officier supérieur de la wilaya de Naâma, spécialisé en aéronautique, actuellement à la retraite, a, quant à lui, qualifié cette association future de «véritable couveuse» pour tous les amateurs d’aéronautique du pays.Il est utile de signaler que l’Algérie abrite un Institut national de l’aéronautique. Cet unique établissement spécialisé dans l’enseignement supérieur (civil) dans ce domaine est situé au sein même de l’université de Blida. Sa création remonte aux années 1980.