Djelfa : Rencontre entre le wali et les porteurs de projets pour booster l’investissement

Pour booster le dossier de l’investissement dans la wilaya, le wali de Djelfa, Hamana Guenfaf, a organisé récemment un ensemble de rencontres avec les investisseurs et porteurs de projets de la région.

Lors de ces rencontres, le chef de l’exécutif s’attelait à la mise en œuvre des mesures opérationnelles pour répondre à certains problèmes qui entravent les investisseurs dans la réalisation de leurs projets. Dans la foulée, des investisseurs ont profité de l’occasion pour prendre la parole et exposer quelques-unes de leurs préoccupations et difficultés qu’ils rencontrent pour concrétiser leurs projets.

«Le wali de Djelfa a désigné d’ailleurs le chef de cabinet comme lien entre les directeurs exécutifs des différents secteurs liés à l’investisseur afin de mieux coordonner la politique d’encouragement de l’investissement et la rendre plus efficace», nous a déclaré la chargée de communication de la wilaya de Djelfa.

On apprend que parmi les priorités de la wilaya de Djelfa en matière d’investissement, figure le secteur de l’agriculture, notamment l’élevage, qui est un segment du secteur pouvant constituer une ressource supplémentaire pour l’économie locale et nationale. «Une volonté considérable affichée par le wali de faire bouger les choses et de faire avancer le dossier de l’investissement dans le secteur de l’agriculture», insiste notre interlocuteur.

Et de conclure : «Le wali a promis aux investisseurs de lever toutes les contraintes administratives et de simplifier les procédures afin de leur permettre d’investir dans les meilleures conditions.»