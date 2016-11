Réagissez

Le coup d’envoi de l’opération de culture pastorale, sur une surface de 200 ha, avec une main-d’oeuvre carcérale, a été donné, jeudi, au niveau de la commune de Taâdhimt (à 50 km au sud de Djelfa).

L’opération a été lancée conjointement par le procureur général près la cour de Djelfa, Ben Abdallah Mohamed, et le responsable du Haut-Commissariat au développement de la steppe (HCDS), Brouri Lakhdar, au niveau d’un périmètre pastoral, mitoyen avec la ferme pilote d’élevage ovin de la localité de Taâdhimt. Selon le juge d’application des peines, l’adjoint du procureur général près la cour de Djelfa, Lanasser Abdelaziz, «cette action est inscrite au titre de la mise en œuvre de la convention signée, en juillet dernier, entre le HCDS et la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion».

Cette campagne de culture pastorale est réalisée par les détenus condamnés à une peine en milieu ouvert, à l’unité de Medjbara (Djelfa), une unité relevant de l’administration pénitentiaire, qui offre aux détenus une véritable opportunité de formation en milieu ouvert et qui a déjà prouvé son efficacité sur le terrain, a-t-il ajouté. La direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion compte, actuellement, 16 unités de ce type à l’échelle nationale, dédiées à différentes activités (agricole, industrielle, artisanale).

Le responsable a soutenu que l’exploitation des détenus dans la réalisation de projets d’aménagement pastoral est également inscrite au titre de la stratégie du ministère de tutelle visant l’insertion sociale de cette catégorie de citoyens pour leur éviter la récidive, tout en leur offrant une chance de contribuer au développement de l’économie nationale. Pour M. Brouri, outre sa contribution dans l’insertion sociale des détenus, cette opération consacre le principe de l’intérêt général, tout en participant à la lutte contre la désertification.

Ce programme national d’aménagement pastoral englobe huit wilayas du pays, dont cinq ont effectivement enregistré son lancement, sur leurs territoires, à l’instar de Djelfa, Tlemcen, Naâma, El Bayadh et Biskra, au moment où l’opération est en cours de préparation à M’sila, Tiaret, et Souk Ahras. Outre la réhabilitation des surfaces pastorales à moindre coût, l’opération offre aux détenus l’opportunité d’acquérir une formation qualifiée sur le terrain.