Des projets relancés…

De nombreux projets en souffrance relevant du secteur de l’éducation ont été relancés récemment après avoir été provisoirement gelés suite à la politique d’austérité appliquée par le gouvernement, a indiqué le directeur de l’éducation de Laghouat, Ali Merrah.

Les projets concernés sont : trois CEM situés à Hadji El Mecheri, Laghouat et Aflou et deux lycées au chef-lieu de Laghouat et un autre dans la commune d’Aflou. Ces projets ont été boostés suite à la dernière visite du ministre de l’Education nationale dans la wilaya de Laghouat.