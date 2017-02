Réagissez

Les effets de la crise pétrolière en Algérie a poussé les hauts responsables à changer de vision pour la relance de l’économie nationale, des solutions préconisées ici et là se sont soldées pour encourager l’investissement, et ce, à l’exemple d’une circulaire ministérielle relative à la création de mini-zones d’activités.

Cette dernière a été adressée il y a trois mois aux autorités locales par le ministre de l’Intérieur. Le programme concerne la création de petites et moyennes entreprises (PME) et de très petites entreprises (TPE), il est financé par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. «La concrétisation de cet ambitieux programme exigera la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux, élus et représentants de l’Etat, ainsi que l’implication active des agences foncières, qui sont appelées à jouer un rôle moteur dans la définition et la mise en œuvre de ce programme», peut-on lire dans cette circulaire.

Mais réellement sur terrain, à la wilaya de Laghouat, l’instruction du ministre de l’Intérieur semble rester lettre morte, des responsables locaux font «semblant», comme si l’instruction n’avait jamais existé, d’autres ne reconnaissent même pas l’instruction, alors qu’elle a été reçue par leur services ! «Je n’ai aucune idée sur la circulaire dont vous parlez», nous a déclaré un responsable de la wilaya.

Pour sa part, l’Union nationale des jeunes investisseurs réclame l’intervention du wali de Laghouat afin que cette circulaire et d’autres instructions encourageant l’investissement local soient concrétisées sur le terrain. «Presque toutes les instructions que les hauts responsables ont données aux autorités locales pour booster l’investissement local et la création de richesse sont restées lettre morte», insiste Djamel Mechraoui, un membre à l’UNJI de Laghouat.