Des cours dans des salles glacées à la nouvelle école de Ouled Haoua

Réagissez

Les élèves de la nouvelle école primaire, située dans le douar d’Ouled Haoua, relevant de la localité agro-pastorale de Aziz et distante au sud du chef-lieu de wilaya d’environ 120 km, suivent leur scolarité dans des conditions pénibles dans des salles de classe non chauffées et non électrifiées. Les écoliers, grelottant de froid, qui font déjà de longs trajets à pied à travers des sentiers boueux avant d’arriver à l’école, peinent, dit-on, à se concentrer sur leurs leçons en cette rude période hivernale dans une région aussi pauvre et déshéritée de la wilaya.

De nombreux parents frustrés ont fait part déjà de leur mécontentement en alertant à plusieurs reprises les autorités locales de cette situation invivable de peur sur la santé de leur progéniture, en vain, fulmine-t-on. Aussi, les enseignants, qui rejoignent difficilement leur poste de travail par manque de moyens de transport desservant ce petit patelin rural, n’ont d’autre choix que de libérer les écoliers quand la température devient insupportable ou parfois quand il fait sombre en classe, particulièrement dans l’après-midi, souligne-t-on. Le président de l’APC de cette localité, interrogé par le correspondant de la radio locale de Médéa sur cette situation intolérable, n’a pas trouvé mieux que de se dérober devant sa responsabilité en prétextant que cette nouvelle école n’a pas été réceptionnée d’une façon définitive par ses services techniques. Mais néanmoins, il a promis sur les ondes de l’antenne qu’il se penchera prochainement pour résoudre ce problème crucial.

Pourtant, se demande-t-on, le wali, à chaque fois rassuré, avait dans ses maintes rencontres depuis la rentrée scolaire 2016/2017, exhorté les P/APC en les avertissant qu’ils ne faut pas badiner avec ce secteur capital afin de déployer tous les efforts et moyens en leur possession pour assurer une chance égale et une bonne scolarité à tous les enfants de leur localité. Aussi, la direction de l’éducation de wilaya n’a ménagé aucun effort ces dernières années pour avoir dégagé une importante enveloppe financière afin de venir en aide aux communes, en particulier celles à faibles ressources pour pouvoir équiper et doter toutes les écoles primaires en chaudières pour le chauffage central.

Signalons par ailleurs que cette école n’est malheureusement pas la seule où les élèves souffrent parfois du froid glacial, selon des cadres du secteur. pour ne pas généraliser, ils citent néanmoins quelques P/APC qui n’accordent que peu d’intérêt à l’entretien des classes (fenêtres, vitres et portes) et n’approvisionnent que d’une manière irrégulière en fuel les écoles. Cette situation est due, selon nos interlocuteurs, au lourd fardeau des différentes dépenses qui augmentent sans cesse dans la gestion des écoles primaires, en particulier celles en état de vétusté et qui posent un grand problème aux APC à maigre ressource, car devenue aujourd’hui trop budgétivore, compliquant ainsi l’équilibre du budget de fonctionnement de la collectivité.