Des bénéficiaires de lots de terrain réclament des permis de construire

Les bénéficiaires de 400 lots de terrain de Tadjmout, une commune située à 48 km au nord-ouest du chef-lieu de Laghouat, dénoncent le retard dans l’attribution du permis de construire depuis l’affichage de la liste des bénéficiaires. En effet, ces derniers ont adressé récemment une lettre de réclamation au wali de Laghouat dans laquelle ils se disent impatients d’exploiter leurs lots pour la construction d’habitations. Malheureusement, le mutisme des services responsables ne cesse de les inquiéter.

«Nous voulons que notre situation vis-à-vis de l’administration soit définitivement réglée. Nos multiples démarches durant 4 ans auprès des responsables concernés, notamment l’APC de Tadjmout, pour obtenir nos permis de construire, sont restées vaines. On est fatigués d’attendre et on en a marre des promesses non tenues», peut-on lire dans cette lettre. Les bénéficiaires font appel à toutes les autorités compétentes de la wilaya, à leur tête le wali de Laghouat, pour demander une régularisation définitive de leurs dossiers de construction qui traînent depuis 4 ans.

«Cette régularisation permettra à ces citoyens de bénéficier officiellement de leurs lots de terrain et de construire leurs habitations selon les normes», ajoute-t-elle.