Des actes de concession pour développer l’industrie, l’agriculture et le sport

La wilaya de Médéa en plein développement

Une cérémonie de remise de 52 actes de concession à un contingent groupé d’investisseurs venus de divers horizons du pays a eu lieu récemment au siège de la wilaya de Médéa.

Ces investisseurs comptent édifier leurs unités de production dans ce vaste territoire du Titteri encore en friche, malgré les nombreuses potentialités et atouts avantageux qu’il recèle. Le wali, Mostefa Layadi, n’a pas manqué à cet effet de mettre en relief lors de son intervention, dans une salle pleine à craquer de monde, les caractéristiques avantageuses qu’offre la région de Médéa.

Il devait dire que «l’investisseur qui a choisi de venir ici a fait un judicieux choix pour sa réussite». Il a rappelé par ailleurs que la wilaya, à travers les trois plans quinquennaux octroyés, a donné une priorité absolue aux projets structurants et aux infrastructures de base pour toutes les localités pour ainsi valoriser l’accessibilité de la région autrefois enclavée, coûtant de faramineuses sommes au Trésor public. Aujourd’hui on peut avancer, souligne-t-il, qu’elle est quadrillée impeccablement par un important réseau de communications et d’axes routiers entretenus, et ce, sans oublier l’autoroute Nord-Sud (RN1) en cours de réalisation, sur 120 km et qui sera rattachée au futuriste port maritime de Cherchell, distant d’à peine 80 km.

Aussi, la wilaya sera traversée par l’autoroute express en voie de réalisation, Khemis Méliana – Bordj Bou Arréridj, et la ligne principale des chemins de fer à grande vitesse, Boumedfaâ- Boughezoul. De surcroît, toutes les localités sont approvisionnées suffisamment en quantité d’eau potable à partir du grand barrage de Koudiet-cerdoune (W. Bouïra) et le barrage Ghrib (W. de Ain Defla), ainsi que de la station de pompage des gorges de la Chiffa et le forage de Birine (W. de Djelfa). Le câble de la fibre optique de l’internet n’est pas en reste, il a atteint une avancée appréciable à travers plusieurs localités de la wilaya.

Des problèmes soulevés par les investisseurs

Après ces propos incitatifs et de facilitation, le premier responsable de la wilaya, voulant tâter le pouls de chaque investisseur présent à cette rencontre et la volonté d’investir dans les délais impartis de chacun, a ouvert à cet égard un fructueux débat au cours duquel certains opérateurs ont soulevé quelques problèmes ambigus et contraignants, comme ceux liés à des litiges juridiques de terrains d’assiette foncière attribués dans les différentes zones industrielles et d’activités. Le wali a sommé le directeur des Domaines et celui de l’industrie à recevoir les plaignants en vue de régler dans l’immédiat ces discordances où bien de leur changer d’autres lots appropriés afin de gagner du temps pour ceux se trouvant en voie de règlement judiciaire. La satisfaction des opérateurs investisseurs était très visible après ce rassurant dialogue de confiance et les garanties données par les autorités locales. Les portes des centres de la formation professionnelle sont grandes ouvertes.

Les structures d’accueil sont mises à la disposition des investisseurs pour la formation à la carte de leurs employés et également celles de l’université pour les spécialités universitaires. Un rendez –vous fixé à trois mois est donné à ces opérateurs pour démarrer le chantier sur le terrain. Tout semble réuni sur de bonnes roulettes pour le lancement du décollage, certain cette fois-ci, sur des bases solides du développement économique de la wilaya, en particulier les vingt communes relevant géographiquement des Hauts-Plateaux, dont les populations ont beaucoup souffert de la pauvreté et de la précarité, pour ne citer que Ksar El Boukhari, Boughezoul, Chahbounia et Oum Djellil, qui ont été dotées de zones industrielles importantes.

On a fait part à cette occasion du lancement des travaux d’aménagement de la zone industrielle la plus importante en superficie de Ksar El Boukhari et les autres vont suivre, rassure-t-on. Il est à noter que la wilaya de Médéa a agréé actuellement 472 dossiers d’investissement pour un montant global s’élevant à 222 milliards de dinars algériens, en prévoyant un recrutement approximatif de 46 000 personnes. L’assiette foncière dégagée s’élève à 760 ha pour les sept zones. Parmi ce nombre de dossiers agréés qui s’oriente particulièrement vers la production de l’agroalimentaire, l’aliment de bétail, la transformation et le recyclage, l’électronique…, la situation se décortique actuellement comme suit : 264 ont retiré leur décision d’attribution, dont 196 ont signé la convention, 66 ont obtenu le permis de construire, 52 ont bénéficié de l’acte de concession définitif, 47 ont entamé la réalisation de leurs unités et 8 sont déjà opérationnels.

18 Fellahs bénéficient de terres agricoles

Il est à rappeler que 18 fellahs sans terre, habitants la localité de Bouaïche, ont bénéficié récemment de titres d’attribution de terres agricoles se situant dans la localité agropastorale, s’inscrivant dans le cadre des investissements dans ce secteur prometteur. La nouvelle de ce déclic qui a fait le tour de la place publique a fait chaud au cœur des citoyens, en particulier des jeunes, frappés depuis longtemps par le chômage endémique. Il est souhaitable, disent-ils, que la région devienne enfin une «quibla» des investisseurs nationaux et étrangers, car possédant des possibilités et des opportunités incommensurables, riche par l’immensité de son territoire et ses espaces vitaux. L’espoir renaît donc aujourd’hui, car l’équilibre régional s’imposant de lui-même avec la conjoncture de la crise économique que traverse actuellement le pays après de longues années de vécu dans la marginalisation, la disparité et l’amertume pour la population de cette contrée de l’Algérie profonde qui a été livrée fort longtemps à son propre sort. Ce n’est que justice !

Une assiette foncière pour l’OM

Par ailleurs, l’Olympique de Médéa, évoluant en Ligue 1 du championnat national professionnel, vient d’être doté d’une assiette foncière d’une superficie de 4 ha, destinée à la construction d’un important complexe sportif de formation et d’entraînement. Aussi, et selon les perspectives avancées, cet investissement sera accompagné d’une aire réservée aux jeux et aux loisirs (grand public) afin de renflouer les caisses du club et lui éviter sa constante dépendance des collectivités locales.

L’acte de concession de ce précieux acquis prometteur pour l’avenir du club a été remis, mercredi dernier, lors d’une cérémonie officielle organisée par la wilaya. Le chef de l’exécutif de wilaya, Mustapha Layadi, a pris à cet effet à témoin la presse locale en insistant beaucoup sur la réalisation rapide de ce complexe qui sera d’un apport très appréciable pour la formation des jeunes footballeurs du cru en vue de ne plus recourir à des recrutements coûteux de joueurs hors wilaya, ruinant ainsi le club.

Il est à noter qu’au début de la saison du championnat, l’équipe phare de l’OM a bénéficié à titre gracieux également des services d’une auberge de jeunes flambant neuve, mitoyenne avec le complexe sportif Imam Lyes, pour l’hébergement et la restauration des joueurs durant toute la semaine, évitant ainsi aux dirigeants des dépenses supplémentaires des frais de l’hôtellerie. Pour rappel, l’OM a connu son accession historique durant la saison passée après une stagnation qui aura duré 71 ans dans le purgatoire des divisions inférieures du championnat national de football.