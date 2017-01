Réagissez

En prévision de la prochaine rentrée professionnelle fixée au 26 février prochain, les portes des différents structures d’accueil de la formation, implantées à travers la wilaya de Médéa, ont été grandes ouvertes depuis le 2 janvier à l’intention de tous les jeunes désirant se renseigner ou s’inscrire à un stage de leur choix.

Dans cette perspective, la direction de wilaya n’a pas attendu les derniers moments, mais elle a déjà réuni toutes les conditions nécessaires afin d’accueillir convenablement, de sensibiliser et de motiver les jeunes prétendant à une formation selon leur vœu. Pour cette deuxième rentrée de février, il sera prévu de nouvelles spécialités, il s’agit de la formation de technicien, suivi de réalisation en bâtiment, d’agent d’entretien parc et jardin, d’ouvrier de production d’huile d’olive et d’ouvrier des réseaux d’alimentation en eau potable.

Le nombre de places pédagogiques dégagées à cet effet pour la prochaine session est de 5050 places, dont 1580 en internat. Les types de formation seront ventilées comme suit : formation résidentielle 1400 places, apprentissage 1213, formation en cours du soir 675, en passerelle 195, femme au foyer 245, formation qualifiante initiale 165 et au niveau carcéral pour les détenus 275. Enfin, un jeune sans diplôme qui suit une formation professionnelle va certainement augmenter ses chances d’assurer son avenir. A bon entendeur !