La daïra de Ouamri vient récemment de se doter d’un bureau local représentant la Caisse régionale de mutualité agricole de Médéa (CRMA), dont le but essentiel est de se rapprocher davantage du monde de la paysannerie.

Ce neuvième bureau local que compte la Mutualité agricole à travers la wilaya de Médéa était attendu depuis fort longtemps avec une grande impatience par les habitants de cette localité à vocation agricole. L’heureux événement a été accueilli avec joie et discernement par les exploitants agricoles, qui ont tenu à assister en masse à la cérémonie marquant l’inauguration officielle, évidemment en compagnie des autorités de la daïra pour lui donner encore plus d’éclat.

Car, sachant d’avance le rôle primordial que doit jouer ce bureau de proximité au niveau de cette daïra rurale sur tout point de vue, encouragement, entraide et accompagnement technique et financier lors des campagnes agricoles. Certains agriculteurs très confiants n’ont pas attendu le lendemain, ils ont dès l’ouverture de ce nouveau bureau local, souscrit leur premier contrat d’assurance agricole, et ceci leur évitant de faire un déplacement fatigant et coûteux d’une trentaine de kilomètres jusqu’au siège de la caisse principale de la CRMA de Médéa, parfois pour une simple formalité ou un dépôt de pièces administratives.

Dans ce cadre, il est à noter que la Mutualité agricole, qui capitalise plus d’un siècle d’existence dans le domaine des contrats d’assurance et de réassurance des exploitations agricoles, a connu néanmoins une période de passage à vide, qui lui a fait perdre beaucoup de terrain, due essentiellement à plusieurs facteurs conjoncturels, notamment la rude concurrence d’autres organismes investissant dans le même créneau. Mais aujourd’hui, les responsables de la CRMA semble retournés progressivement sur le terrain perdu et regagner la confiance des fellahs mettant en avant de nouvelles réformes et mesures appropriées et incitatives avec de larges avantages sociaux.

Ils ont par ailleurs misé sur le capital humain, en rajeunissant le potentiel de l’encadrement de certaines caisses régionales en déroute et également le choix judicieux des nouveaux membres élus au sein des conseils d’administration renouvelés dernièrement pour relever le défi et redonner un sang nouveau à la Mutualité agricole en lui redorant le blason d’or d’antan dans le milieu du monde de la paysannerie.

Selon le jeune directeur de cet organisme à Médéa, en l’occurrence M’hamed Ferdjani, fraîchement promu à ce poste, il nous a fait part que très bientôt, un autre bureau similaire de proximité ouvrira ses portes à l’avantage des fellahs de la daïra de Souaghi distante de plus soixante-dix kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya. L’objectif ciblé, insiste-t-il, est de rapprocher et de déconcentrer sans cesse les dispositions de la caisse auprès des agriculteurs, en particulier les opérations de paiement concernant les dossiers des sinistres qui ne peuvent souffrir aussi longtemps.

L’objectif ciblé immédiatement, insiste-t-il, est l’amélioration constante des prestations de service et l’accueil sérieux des clients en se rendant vers eux sur leur propre terrain, en facilitant ainsi leur tâche et non le contraire. «A partir de là, on peut facilement reconquérir les espaces perdus et remettre la caisse centenaire à sa juste valeur au service du développement de l’agriculture dans l’intérêt général du pays, loin des spéculations et des tricheries qui tirent vers le bas et découragent ainsi le monde de la paysannerie dans leur besogne».