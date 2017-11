Carrefour idéal d’investissement

Réagissez

A l’instar des autres wilayas, Aïn Defla veut aussi promouvoir ses potentialités agricoles et industrielles, étant une zone relais entre l’Est et l’Ouest, le Sud et le Nord, occupant une place importante vu l’infrastructure routière qu’elle recèle. Rien que pour l’exemple, la commune de Boumedfa constitue un parfait carrefour entre le littoral et la région des Hauts-Plateaux.

Pas loin du projet du futur grand port d’Algérie (Cherchell) et de celui d’Alger et situé sur un axe autoroutier important, le développement de l’investissement dans cette région présente des opportunités très importantes vu les potentialités existantes.

Les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme attendent les opérateurs pour les booster et entrer dans le programme de partenariat gagnant-gagnant.

Il faut dire que l’Algérie est convoitée ces derniers temps par des délégations économiques étrangères à la recherche d’une possibilité d’investir.

Pour la relance de la région de Boumedfa, le wali, Aziz Benyoucef, a profité de la commémoration des massacres des immigrés du 17 Octobre 1961 pour inspecter l’avancement de plusieurs projets d’investissement se trouvant sur les deux zones d’activités de Necissa et la mini-zone située sur la route de Hammam Righa.

La première, spécialisée dans la production de pylônes de transport d’énergie électrique et de panneaux d’éclairage et candélabres d’une capacité de 56 000 T par an peut employer 485 travailleurs. Etalée sur 30 000 m², elle se trouve à 45% d’avancement. La seconde usine est dédiée à la production de carreaux céramiques (20 000 m² de dalles de sol par an). Les autres projets implantée sur la mini-zone traînent toujours. Le wali a mis en garde les porteurs de projets de renforcer la cadence de travail et de faire mieux afin de répondre au cahier de charges.