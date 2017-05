Cap sur les relations et la communication

Réagissez

Le centre d’animation et de divertissement scientifique de la ville de Médéa abrite depuis dimanche dernier, et jusqu’au 25 de ce mois, des journées portes ouvertes consacrées au rôle dévolu aux services fiscaux de la direction des impôts de la wilaya de Médéa, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du Titteri.

La cérémonie inaugurale de cet événement a rassemblé un nombre appréciable d’opérateurs économiques, entrepreneurs, comptables, commissaires aux comptes et commerçants, qui ont tenu à participer à l’occasion avec un vif intérêt, afin de s’informer sur des questions qui s’avèrent ambiguës et préoccupantes en matière de fiscalité, rencontrées dans l’exercice de leur activité.

L’absence des membres de l’exécutif de wilaya et des élus locaux (APW et APC) (à l’exception de la directrice du commerce et des prix) à cette rencontre n’est pas passée inaperçue. Pourtant la fiscalité ordinaire est devenue aujourd’hui un sujet d’ordre primordial et indispensable dans la survie de l’équilibre budgétaire dans la gestion publique après la baisse des ressources pétrolières.

La directrice de wilaya des services des impôts, en l’occurrence Mme Nadia Ahmed, succédant au représentant de la Chambre du commerce et de l’industrie du Titteri, devait à son tour axer son intervention sur l’objectif assigné à ses services dans l’accomplissement de leur principale mission, qui est d’asseoir et de recouvrer l’impôt sans excès de zèle tout en respectant la loi et les textes réglementaires en vigueur.

Pour l’humanisation des relations avec le contribuable

Aussi, l’interlocutrice a mis en évidence son souci majeur, qui doit résider dans l’amélioration et l’humanisation incessante des liens relationnels entre l’administration fiscale et le contribuable, appelé aussi l’usager ou le partenaire. «Les portes, souligne-t-elle, sont grandes ouvertes à tout moment et à tout le monde sans exception».

L’essentiel est de «parvenir à s’entendre et à s’accepter, dit-elle, en ôtant l’idée négative et pénalisante de l’impôt au citoyen dans l’intérêt général du pays». La responsable a insisté sur le rapprochement de l’administration fiscale et du contribuable, en annonçant la mise en service d’ici la fin de l’année 2017 de trois centres de proximité des impôts à Berrouaghia, Ksar El Boukhari et Médéa. Ce nouvel espace constitue l’interlocuteur fiscal unique des contribuables, dans la mesure où il met à la disposition de ces derniers une structure compétente pour l’accomplissement de l’ensemble de leurs obligations fiscales.

La parole fut cédée ensuite à deux fiscalistes, qui ont fait des exposés, l’un sur les mesures de simplification et d’assouplissement, instituant l’impôt forfaitaire unique (IFU), et l’autre, abordant le rééchelonnement des dettes fiscales exigibles des entreprises en difficultés financières.

Les redevables de dettes fiscales dans la gêne qui s’inscrivent dans ce dispositif de paiement, justifiant leur situation financière catastrophique vont bénéficier également de la remise totale des pénalités d’assiette et de recouvrement en vue de les soulager à revenir à de meilleurs sentiments et de rebondir dans leur activité. Un débat fructueux s’est instauré, où toutes les questions qui ont été posées ont trouvé une réponse claire et nette de la part des cadres de l’administration fiscale de la wilaya de Médéa, qui ont soigné, à l’occasion, leur image de marque, démontrant ainsi à l’assistance leur cordialité et leur gentillesse, loin des fausses rumeurs qui leur sont collées.