Blida : 2000 dossiers d’investissement en attente

L’encouragement de l’investissement privé continue toutefois de se heurter au problème du foncier industriel. Rien qu’à Blida, plus de 2000 dossiers d’investissement sont toujours «bloqués» au niveau de la direction des mines et de l’industrie (DMI) par manque d’une réelle volonté politique. Pourtant, les services de la wilaya ont fait des sorties sur le terrain et ont permis de déceler une assiette foncière globale de plus de 500 ha, qui peut être destiné au secteur économique. L’assiette en question est située dans la commune de Aïn Romana. En haut lieu, on continue d’encourager «officiellement», l’investissement, mais sur le terrain, investir relève souvent du parcours du combattant. Comme quoi, entre le discours officiel et la réalité du terrain, il y a toujours un grand décalage…

Lycée Bedj Ahmed de Hassi R’mel : un enseignant syndicaliste dicte sa loi

Il y a de ces fonctionnaires qui s’estiment en droit de ne pas accomplir leurs obligations professionnelles du fait qu’ils sont syndicalistes. C’est le cas d’un enseignant de langue arable au lycée Bedj Ahmed de Hassi R’Mel, dans la wilaya de Laghouat. Celui-ci fait sa loi au su et au vu de l’administration. En effet, et d’après des témoignages, l’enseignant en question se présente à son travail, mais n’assure pas ses cours. Selon des indiscrétions, l’enseignant indélicat, prétextant sont mandat électif, trouve que son mandat syndical «n’arrange pas» son emploi du temps pour lequel il est rémunéré. Du coup, il ne cessent d’accumuler des absences sans s’inquiéter outre mesure. Quant à l’administration et la direction de l’éducation, censées prendre les mesures qui s’imposent, elles continuent à fermer les yeux au détriment de l’avenir des élèves de terminale (série sciences). A présent, les élèves prennent leur mal en patience en attendant l’intervention des responsables relevant du département de Mme Benghabrit.