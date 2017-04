Boumedfa (Aïn Defla) : Un lotissement menacé par des glissements

Réagissez

Des glissements de terrain menacent des constructions du lotissement communal de la partie haute du lieu dit «Khamoudja 3», à Boumedfa.

La bande à risque, qui fait apparaître un certain nombre de mouvements du sol à chaque chute de pluie, suscite la frayeur des habitants, en particulier les enfants et les femmes, à cause du danger qui menace leur vie. «Nous avons envoyé plusieurs requêtes depuis des années, mais rien n’a été fait, déjà un poteau électrique a bougé de sa place et risque à tout moment de chuter sur les passants. Nous lançons un appel aux autorités supérieures pour intervenir et trouver des solutions afin d’éviter le glissement des terres, et ce, en réalisant un mur de soutènement, par exemple», insiste Nourdine, un habitant du lotissement.