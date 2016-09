Réagissez

Encore un accident meurtrier de plus sur les axes routiers de la wilaya de Médéa. Jeudi dernier, à 7h 10, une grave et spectaculaire collision s’est produite sur la RN1, au lieu-dit «Laghouati», commune de Boughezoul, entre quatre voitures légères.

Ce triste et regrettable drame a fait quatre morts, dont l’âge varie entre 56 et 87 ans et également cinq blessés âgés de 6 ans à 56 ans, dont deux femmes. Après l’intervention rapide des éléments des unités de la Protection civile de Ksar El Boukhari et Chahbounia, les blessés ont été évacués au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital de Ksar El Boukhari pour les premiers soins. Les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue du même Etablissement hospitalier. Une enquête déterminera les causes de ce sanglant accident, qui vient d’endeuiller encore des familles et alimenter sans cesse la chronique des désastres de la route.