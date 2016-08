Bellil (Laghouat) : Une crèche fermée depuis deux ans

Réagissez

Après plus de trois ans de travaux, la structure d’une crèche construite à la nouvelle ville de Bellil demeure fermée pour des raisons encore inexpliquées. En effet, cette superbe bâtisse, réalisée sur les fonds des collectivités locales, n’a pas encore ouvert ses portes pour la deuxième année consécutive. Les habitants de la localité n’arrivent pas à comprendre qu’une telle structure reste fermée depuis plus d’un an, alors que de nombreuses familles cherchent désespérément à placer leurs enfants pour une prise en charge préscolaire. Les femmes sont les premières victimes de ce retard, car elles ont du mal à trouver une nourrice de confiance qui puisse garder leurs enfants. Certaines associations nous ont affirmé qu’elles ont frappé à toutes les portes pour que cette crèche soit ouverte, en vain. «Nous lançons un ultime appel à Mme Mounia Meslem, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, afin d’intervenir pour que ses services accélèrent l’ouverture de la crèche en question. Beaucoup de familles en ont grandement besoin», lit-on dans une requête à la ministre et au wali de Laghouat.