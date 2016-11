APW de Médéa : Le dossier de l’investissement passé au peigne fin

Réagissez

La troisième session de l’année 2016 de l’APW de Médéa a été en particulier consacrée à l’examen en détail du dossier de l’investissement, outre le second point de l’ordre du jour concernant l’approbation du budget primitif de l’année 2017 qui est passé comme une lettre à la poste.

Cette fois-ci, les membres élus de l’APW ne se sont pas contentés de lever de la main de manière habituelle en plénière, mais ils ont voulu réserver un sérieux et franc débat au préoccupant et complexe dossier de l’investissement qui commence à compromettre l’avenir socioéconomique de la wilaya. Une commission composée de plusieurs membres a précédé la session en se rendant sur le terrain pour enquêter et ramener des données actualisées et fiables à travers les différentes zones d’activités.

Un rapport d’une centaine de pages a été rédigé à l’occasion et lu devant un parterre de nombreux participants regroupant les 64 présidents d’APC, quelques députés, les directeurs de l’exécutif de wilaya, les chefs de daïra, les représentants de la société civile, évidemment sous la présidence du président de l’APW, Abdelkader Chekkou, et à ses côtés notamment le wali Mostefa Layadi. Il ressort en substance de la lecture de ce volumineux document une situation inattendue et confuse laissant l’assistance perplexe ne comprenant pas pourquoi ce retard et ce dysfonctionnement dans le lancement de la grande majorité de ces projets prometteurs dans la résorption du chômage.

Pourtant, de larges facilités d’accompagnement ont été accordées aux investisseurs pour édifier dans de bonnes conditions leurs projets. Malheureusement en réalité, on relève une situation paradoxale sur les 401 demandes d’investissement déposées et agréées, 32 seulement chefs de projet ont pu faire démarrer leur chantier, dont 6 unités sont entrées déjà en exploitation.

Alors que le reste, soit 369 investisseurs traînent en longueur depuis plusieurs années la patte en camouflant la volonté malintentionnée sous divers prétextes inventés de mille pièces. Parfois, murmure-t-on, des lots de terrain attribués ont changé de vocation ou ont été carrément bradés à d’autres personnes. Les élus ont été immuables dans leurs recommandations, ils ont enjoint les secteurs concernés à se mettre au diapason au plus vite pour assainir cette situation ambiguë en rappelant à l’ordre ces pseudo-investisseurs récalcitrants, à défaut de les remplacer par de sérieux investisseurs.