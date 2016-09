APC de Hassi R’mel (Laghouat) : Où est passé le registre de doléances ?

En dépit des orientations et des décisions prises par l’Etat pour améliorer le service public et prendre en charge «officiellement» les préoccupations des citoyens liées surtout aux agissements bureaucratiques de certains administrateurs, des communes continuent à ignorer ces décisions et parmi elles celle de Hassi R’mel, à 110 km au sud de Laghouat.

L’APC de cette commune fait subir aux citoyens des vertes et des pas mûres, notamment en cette rentrée sociale. Lors de notre récent passage au niveau de l’annexe de l’état civil implantée au centre-ville, des insuffisances inadmissibles ont été constatées, à commencer par les horaires de travail qui sont rarement respectés par les préposés aux guichets de l’état civil. Une femme a informé la foule de citoyens qui attendaient leurs papiers que «le réseau était défaillant» ! Ainsi, le service de l’état civil est souvent paralysé, et les citoyens ne savent plus à quel saint se vouer pour voir leurs droits respectés. Un détail important semble être oublié dans cette commune : la non-disponibilité d’un registre de doléances. La loi relative à ce détail existe pourtant. Ce document réglementaire n’est pas mis à la disposition des citoyens. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, l’ensemble des administrations avaient un registre de doléances où tous les citoyens, qui avaient un problème au niveau de l’administration, pouvaient l’y inscrire. Nos tentatives pour joindre le président de l’APC de Hassi R’mel pour avoir son avis se sont avérées vaines.

Taleb Badreddine