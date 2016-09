Réagissez

La deuxième session d’un séminaire de formation, s’inscrivant dans le cadre de la convention signée en 2013 entre l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a pris fin jeudi dernier au sein de l’enceinte du Centre des loisirs scientifiques de Médéa.

Il a regroupé vingt-cinq cadres détachés des différentes directions de l’exécutif de wilaya. Les wilayas de Médéa et d’Adrar ont été retenues, faut-il rappeler, comme régions pilotes pour le lancement d’une opération d’accompagnement et de formation des jeunes ayant bénéficié de prêts bancaires prévus dans les dispositifs de l’emploi des jeunes (Ansej) et dont le Japon est partie prenante en aide financière.

En présence de la directrice du projet, en l’occurrence Samira Djaïder, les séminaristes, encadrés conjointement par des formateurs venus du PNUD et de l’Ansej, ont essayé d’expliquer aux participants les avantages réglementaires prévus dans les textes de loi en vigueur accordant des priorités jusqu’à un taux de 20% des soumissions des marchés publics aux jeunes entrepreneurs débutants.

Aussi, ils ont insisté sur toutes les facilités que doit recevoir un jeune entrepreneur avant de se mettre au diapason et de voler de ses propres ailes. Il faut seulement leur faire éviter les griffes et les crocs des véreux agents encore malades des rouages de la bureaucratie. Car ces petits entrepreneurs sous-estimés, qu’on doit aujourd’hui encourager en les mettant dans le bain et dans le bon chemin de la réussite afin de démarrer dans de bonnes conditions, seront demain sans aucun doute de grands bâtisseurs dont le pays aura besoin pour le construire.

Selon le directeur de l’Ansej de Médéa, Sofiane Koriche, ce séminaire des cadres a été précédé la semaine passée par un stage de trois jours consacré à une trentaine de jeunes investisseurs de la wilaya de Médéa, lequel s’est déroulé à la Chambre de l’artisanat au quartier Rekia Mustapha de Médéa, en présence notamment de la représentante du PNUD en Algérie, Randa Aboul Hosn.

L’objectif escompté dans ces stages consiste à améliorer davantage le rendement et la productivité des petites unités créées récemment dans le cadre du dispositif des microcrédits pour atteindre des résultats fiables et durables qui auront un impact positif à long terme pour ces jeunes initiateurs et pour toute la société (création de richesse et d’emploi).