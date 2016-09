Réagissez

Au total, 6600 projets ont été financés par l’Ansej dans la wilaya de Aïn Defla de 1998 jusqu’au 8 premiers mois de l’année 2016, a-t-on appris dimanche du directeur de l’antenne locale de cet organisme.

Les projets financés ont généré 13020 emplois, a indiqué Guasmia Mohamed au cours d’une conférence de presse consacrée au bilan d’activité de l’Ansej au cours des 8 premiers de l’année en cours, notant que 52% des projets ont été financés durant la période allant de 2011 à 2015. M. Guasmia a fait état d’un pic enregistré en 2012 (947 projets financés) s’expliquant par la mise en œuvre des mesures prises lors du Conseil interministériel du 22 février 2011 et en application du décret exécutif du 6 mars 2011 modifiant et complétant celui du 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs.

Au sujet de l’activité de l’antenne de l’Ansej de Aïn Defla durant les 8 premiers mois de l’année en cours, le conférencier a fait état du financement de 163 projets, dont le prêt non rémunéré (PNR) s’élève à près de 229 millions de dinars. Il a toutefois relevé une baisse des projets financés par rapport à la même période de l’année dernière (192), une situation qui s’explique notamment par «les nouvelles dispositions édictées par l’agence en termes d’activités à financer et des filières à prioriser».

La part des secteurs de l’agriculteur et la pêche, BTPH, industrie et maintenance ainsi qu’artisanat, qui représentait 40% du financement global de l’Ansej à fin 2011, est passée à 51% durant les 8 premiers mois de l’année 2016, a-t-il noté. Le même responsable a par ailleurs fait état d’une «nette» régression du taux de financement du secteur des services lequel est passé de 59% en 2011 à 26% durant les 8 premiers de l’année en cours.

Le taux des projets dont les promoteurs financés sont issus de la formation professionnelle est passé de 22% en 2011 à 14% durant les 8 premiers mois de l’année 2016 au moment où le taux des promoteurs universitaires a augmenté, passant de 5% à 11% durant la période considérée. La tendance à la hausse concerne également le taux des projets financés au profit des femmes dans la mesure où de 7% en 2011, ce taux est passé à 9% au courant des 8 premiers mois de l’année 2016, a-t-il soutenu.