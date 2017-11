Aïn Oussera : L’UNJI réclame l’aménagement de la zone industrielle

La wilaya de Djelfa recèle trois zones industrielles implantées sur les communes de Djelfa, Messâad et Aïn Oussera. Cette dernière est la plus importante en matière de superficie et de position stratégique.

Mais selon l’Union nationale des jeunes investisseurs de Djelfa (UNJI), cette zone industrielle, qui s’étend sur une superficie de 400 ha, attend toujours son aménagement. Ce qui bloque les investissements et constitue un frein supplémentaire au développement de la wilaya, laquelle accuse déjà un retard pour ce qui est des projets d’investissements créateurs d’emploi et de richesse. «En dépit de sa position géographique privilégiée et des immenses potentialités qu’elle recèle, notamment dans le domaine agricole, la zone industrielle de Aïn Oussera est dépourvue d’assainissement, de routes, d’eau et d’éclairage public…Nous réclamons son aménagement afin de créer un environnement favorable pour les investisseurs et les attirer», réclame L. Lounas, président de l’UNJI de Djelfa. Ce dernier attire également l’attention sur les obstacles administratifs qui entravent les investisseurs dans le domaine agricole, notamment ceux qui veulent investir dans le créneau des chambres froides. «De nombreux dossiers concernant la création d’entreprises spécialisées dans les chambres froides ont été refusés sous prétexte que cette activité est saturée, mais le wali de Djelfa nous a promis, lors d’une rencontre avec lui, de l’ouvrir devant les investisseurs, et ce, pour répondre à un besoin», explique-t-il.



Taleb Badreddine