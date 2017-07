Réagissez

Les chantiers de réalisation de 1 750 logements de type location-vente ont été lancés jeudi à Aïn Defla par le wali Benyoucef Azziz, a constaté un journaliste de l’APS.

Le quota en question englobe 1250 unités à Khémis Miliana et 500 autres à Djendel. Il fait partie du programme dont a bénéficié la wilaya de Aïn Defla, qui s’élève à 6050 logements inhérents à la formule location-vente, a-t-on précisé. Les chantiers lancés jeudi s’ajoutent à ceux lancés récemment au chef-lieu de wilaya (2000 unités) et El Attaf (2000), a expliqué le wali, signalant que le chantier implanté dans la commune de Sidi Lakhdar (300 logements) sera lancé durant les prochains jours.

Rappelant que les premiers logements doivent être livrés au cours du troisième trimestre de l’année 2018, le chef de l’exécutif a exhorté les entreprises réalisatrices à respecter les délais et les normes de réalisation. «Je ne ferai preuve d’aucune originalité en disant que les citoyens attendent avec impatience l’achèvement du programme AADL alloué à la wilaya», a observé le wali, faisant remarquer que «tout retard dans la réalisation aura inéluctablement une incidence sur les délais de livraison». Auparavant, le wali s’était notamment enquis au niveau de la cité Boutane de Khemis Miliana du taux d’avancement des travaux de réalisation de 950 logements sociaux locatifs. Il a, à cette occasion, instruit les responsables des différentes directions (habitat, Sonelgaz et DLEP) pour travailler en coordination, de sorte à achever, dans les plus brefs délais, les travaux se rapportant à l’électricité et l’assainissement. Dans la même commune, le wali a supervisé les travaux de réalisation de 110 logements au profit des enseignants de l’université Djillali Bounaâma, notant que l’«achèvement rapide de ce projet soulagera le staff enseignant et lui permettra de se concentrer davantage à sa mission de formation et d’enseignement». Après avoir procédé à l’installation du chantier de réalisation de 500 logements de type location-vente de Djendel, Benyoucef a suivi un exposé sur la situation de réalisation des logements socio-locatifs au niveau de la daïra (Djendel, Birbouche et Oued Chorfa). A la lumière des explications fournies par le directeur de l’Office local de promotion et de gestion immobilière (OPGI), il ressort que la daïra a bénéficié d’un programme de 1784 logements, dont 684 sont achevés et 1100 autres sont en cours de réalisation.