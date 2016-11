Réagissez

Trois zones d’activité sont en cours de création dans les communes de Mekhatria, Arrib et El Amra (Aïn Defla), a-t-on appris jeudi auprès du directeur local de l’industrie et des mines.

S’étalant sur une superficie totale de près de 50 ha, ces futures zones d’activité seront dédiées à l’agroalimentaire et à l’industrie de transformation, a indiqué Bachir Sahraoui, au lendemain d’une visite du wali de Aïn Defla dans la daïra d’El Amra dont dépendent les trois communes en question. M. Sahraoui a noté que compte tenu de l’excédent en production agricole enregistré ces dernières années par la wilaya de Aïn Defla, le recours à l’industrie de transformation constitue une nécessité vitale, faisant remarquer que les zones d’activité des communes suscitées seront ouvertes aux les jeunes investisseurs désireux d’embrasser ce domaine.

Le lancement d’opérations d’investissement doit prendre en ligne de compte les spécificités de chaque région de la wilaya, a soutenu le même responsable, observant que les zones d’activités des 3 communes en question atténueront le problème du chômage à la faveur des opportunités d’emploi qu’elles offriront.

Au cours de sa visite, le wali de Aïn Defla, Azziz Benyoucef, s’est rendu en premier lieu dans la commune d’Arrib, où il s’est enquis de l’opération de revêtement en gazon synthétique du stade de la ville, dont les travaux ont mobilisé une enveloppe de 60 millions DA. Dans la région d’El M’hara, située à la périphérie de la même commune, il a supervisé les travaux de réalisation d’une salle de soins, exhortant le staff médical à respecter les horaires de travail afin d’épargner aux citoyens le déplacement vers les structures de santé avoisinantes.

Dans la commune de Mekhatria, le chef de l’exécutif a notamment inspecté les travaux de réalisation de 30 logements socio-locatifs, mettant l’accent sur la nécessité de respecter les délais de réalisation. Dans la commune d’El Amra, le wali a suivi un exposé sur l’opération inhérente à la rénovation du réseau de distribution d’eau potable au profit des communes de Zeddine, Arrib et El Amra. L’impact du projet pour lequel une enveloppe de près de 63,8 millions DA a été mobilisée consiste en l’éradication des fuites, la lutte contre les MTH et l’augmentation de la dotation journalière de la population en eau, ont affirmé les responsables locaux de la direction des ressources en eau.

Le stade communal a également fait l’objet de la visite du wali, qui a saisi cette opportunité pour inviter les responsables chargés de la pose de gazon synthétique, de l’installation du réseau d’évacuation des eaux pluviales et de la remise en état des gradins à utiliser rationnellement des deniers publics.

Au cours de leur rencontre avec le wali de Aïn Defla, des représentants de la société civile de la daïra d’El Amra ont notamment mis en avant des doléances se rapportant à la santé, au logement, aux routes, ainsi qu’à l’AEP. Dans son intervention, le wali a souligné que la prise en charge des doléances des citoyens permettra d’améliorer leur cadre de vie, de même qu’il contribuera à leur fixation dans leur lieu de résidence.

Evoquant le domaine de la formation professionnelle, il a fait remarquer qu’au regard de la vocation agricole de la région, l’accent doit être particulièrement mis sur des spécialités telles que l’apiculture et l’élevage des animaux. Il a, dans ce cadre, appelé à la conjugaison des efforts des secteurs de l’agriculture et des forêts, invitant les jeunes à bannir le défaitisme et à faire preuve d’ingéniosité.