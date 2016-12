Aéroport de Hassi R’Mel : Tassili Airlines se distingue par des retards

Réagissez

Les travailleurs de Sonatrach, relevant de la direction régionale/DP de Hassi R’mel, qui empruntent les appareils de Tassili Airlines, sont victimes, ces derniers temps, de nombreux retards et du laxisme des responsables de cette compagnie, pourtant filiale de leur employeur (Sonatrach).

La majeure partie des travailleurs soumis à relève, préfèrent emprunter la route avec son lot de risques, que de «gâcher» une journée d’attente à l’aéroport Tilghemt de Hassi R’mel, quand le vol n’est pas annulé. A titre indicatif, récemment, des travailleurs de Hassi R’mel en direction de Tlemcen ont pris leur mal en patience pendant 17 heures. «17 heures de retard, c’est quand même inadmissible», nous a indiqué un travailleur indigné. L’appareil a décollé à 17h45 au lieu de 11h, a-t-il insisté. Le lendemain de cette mésaventure, l’avion en direction d’Oran n’a décollé que vers 16h au lieu de 11h ! « Tassili Airlines nous fait subir son mépris. Le manque de professionnalisme, et le diktat imposé par cette compagnie aérienne a dépassé toutes les limites raisonnables.

Chaque jour de relève, des annulations et des retards de 4 heures, 5 heures et souvent plus, sont enregistrés. Le hic, c’est qu’aucune explication n’est donnée aux voyageurs.

C’est un manque de considération envers leurs clients», regrette un passager qui se dit victime de Tassili Airlines. Aussi, la position quasiment passive de Sonatrach a provoqué davantage de mécontents. «Notre employeur devait agir et protéger les droits des passagers, en vertu d’une convention la liant à la compagnie aérienne d’une part, et d’autre part du décret exécutif n° 16-175 du 14 juin 2016 relatif aux droits des passagers», insistent des employés de Sonatrach. S’adressant aux responsables de Tassili Airlines, les passagers réclament plus de professionnalisme et de rigueur, deux principes indispensables dans un travail aussi sensible que celui effectué par les compagnies aériennes.

«Si vous n’êtes pas en mesure d’assurer cette activité qui nécessite beaucoup de rigueur et de professionnalisme, changez de métier !», lance un passager à qui veut l’entendre.