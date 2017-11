A la recherche d’investisseurs dans le transport

Réagissez

Des lignes de transport ont été ouvertes durant toute l’année passée dans la wilaya de Laghouat.

Mais faute d’investisseurs, la plupart des ces lignes demeurent inexploitées. «Le manque d’investisseurs dans le secteur du transport est la seule raison qui a empêché la couverture adéquate en matière de transport dans tous les quartiers de Laghouat», avoue le directeur du transport de Laghouat. Parmi ces lignes, on peut noter les n° 1 et 6, qui ne comptent aucun bus, alors que la n° 2 n’en compte qu’un seul. La ligne n°18 est arrivée à avoir 3 bus, et ce, après des efforts fournis par la direction du transport. Mais ce nombre reste insuffisant. «Nous avons fait des efforts supplémentaires en coordination avec une entreprise de transport privée pour mettre fin aux perturbations que la ligne 18 a connues depuis des années», ajoute notre interlocuteur.

Dans le même contexte, de nouvelles lignes ont été créées entre les communes, celles de Hassi Delaa - Hassi R’mel et Hassi Delaa- Ksar Hirane. Mais en parallèle, d’autres lignes restent fermées à cause de leur saturation. «La ligne reliant Hassi R’mel à Bellil compte plus de 25 bus, ce qui nous a poussés à la fermer aux investisseurs», précise le premier responsable du secteur du transport à Laghouat. Par ailleurs, au volet aérien, la liaison Laghouat-Alger a été renforcée avec deux vols supplémentaires. «Avec les deux vols aériens hebdomadaires existants déjà, nous sommes arrivés à ajouter deux autres vols et pour faciliter le déplacement à l’aéroport, une nouvelle ligne de bus a été spécifiquement dédiée à la liaison entre la ville et l’aéroport», conclut-il.