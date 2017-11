Zimbabwe: l'armée prend le contrôle des rues

Réagissez

L'armée dans les rues de Harare.

Des soldats et des véhicules blindés ont pris position dans la matinée pour barrer l'accès des véhicules au Parlement, au siège du parti au pouvoir, la Zanu-PF ou à la Cour suprême, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les bureaux où le chef de l'Etat réunit ses ministres étaient également encerclés par des troupes.

Dans la nuit, un haut responsable militaire a annoncé à la télévision nationale que l'armée était intervenue contre des "criminels" proches de M. Mugabe, mais il a démenti toute tentative de coup d'Etat contre le régime.

Ni le président, ni son épouse Grace n'ont été vus ou entendus depuis la lecture de cette déclaration.

L'entrée en scène de l'armée intervient en pleine crise ouverte entre M. Mugabe et le chef de l'armée après le limogeage la semaine dernière du vice-président Emmerson Mnangagwa, longtemps présenté comme le dauphin du chef de l'Etat.

"Il ne s'agit pas d'une tentative de renverser le gouvernement", a assuré dans la nuit le général Sibusiso Moyo.

"Nous ne faisons que viser les criminels qui entourent" le président, a-t-il poursuivi en lisant une déclaration, "dès que notre mission sera accomplie, nous nous attendons à ce que la situation retourne à la normale".

"Nous assurons à la Nation que son Excellence le président (...) et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie", a également ajouté le général Moyo, suggérant que ses troupes assuraient la surveillance du couple présidentiel.