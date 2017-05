Réagissez

Le parquet militaire de Tunis a ouvert, avant-hier, une instruction contre Chafik Jarraya et tous ceux que cite l’instruction pour atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, trahison, et leur mise à la disposition d’une armée étrangère en temps de paix.

Le juge d’instruction près le Tribunal militaire de Tunis a ordonné hier l’arrestation de l’homme d’affaires Chafik Jarraya. L’interrogatoire de ce dernier a été toutefois reporté jusqu’à la présence de son avocat. L’homme d’affaires a été assigné à résidence depuis mardi dernier, avec une dizaine d’autres personnes connues pour leur implication avec les réseaux de la contrebande. C’était une mesure préventive, autorisée par l’état d’urgence.

Dès le début des manifestations à Al Kamour, au Sahara de Tataouine, il y a quelques semaines, plusieurs observateurs ont parlé de manipulations derrière ces sit-in. La main des contrebandiers était évidente, si l’on en juge par le potentiel logistique dont disposaient les sit-inneurs, allant des 4x4 aux poids lourds, pour les transporter et assurer leur ravitaillement au lieu du sit-in, à 170 kilomètres de la ville de Tataouine. Il était visible que les manifestants n’avaient aucun problème de logistique. Les autorités ne dormaient pas sur leurs lauriers, comme l’ont montré les propos tenus lundi dernier par le porte-parole de la garde nationale, Khalifa Chibani.

Des contrebandiers connus ont mis leurs parcs et leurs comptes «bien fournis» à la disposition des sit-in, a-t-il montré par des photos. Ces bailleurs de fonds maffieux ont tout fait pour saboter les tentatives gouvernementales de faire baisser la tension dans la région, en présentant des propositions au-delà même des capacités budgétaires de l’Etat et des sociétés de la région. Ces réseaux ont investi des fonds pour que les manifestants continuent leur sit-in, même après un vote qui s’était soldé le 15 mai par une acceptation massive (1200 contre 150) des propositions du gouvernement. Lequel refus montre qu’il y avait une volonté manifeste de mettre l’Etat à genoux. Il y avait une tentative de faire chuter l’Etat sur une frontière stratégique et dangereuse.



Réactions de l’état

L’Etat ne pouvait plus se taire. L’accusation du parquet militaire signifie, au-delà de l’atteinte à la sûreté de l’Etat, des soupçons de liens criminels avec une armée étrangère. Aucun nom n’a été certes cité. Mais il n’échappe à personne que Chafik Jarraya entretient des liens solides avec l’ex-président du Conseil militaire de Tripoli, Abdelhakim Belhaj, l’homme fort de la Jamaâ Islamiya Moukatila. Jarraya a lui-même affirmé cette amitié et s’est vanté d’avoir accueilli Belhaj chez lui à Tunis. Toutefois, ce ne sont, pour le moment, que des supputations, l’instruction n’a rien révélé d’autre que des chefs d’inculpation, basés certes sur les articles 60 bis, alinéas 1 et 2 ; 60, 4 ; alinéas 2 et 4, l’article 32 du code pénal et l’article 123 du code de la justice militaire. Lesquels articles peuvent même mener à la potence. Les détails ne vont pas tarder à venir.

Par ailleurs, le président de la Commission de confiscation des biens relevant du ministère des Affaires foncières et des Domaines de l’Etat, le juge Mounir Ferchichi, a annoncé, lors d’un point de presse, tenu avant-hier à Tunis, la confiscation des biens de huit hommes d’affaires suspects, arrêtés en vertu du décret 50-78 du 26 janvier 1978 relatif à l’état d’urgence et suspectés de contrebande et d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Il s’agit de Mongi Ben Rebah, Kamel Ben GhoulemFraj, Chafik Jarraya, Yassine Chennoufi, Nejib Ben Ismaïl, Mondher Jenayah, Ali Grioui et Hlel Ben Messaoud Bechr. Cette décision a été prise conformément au décret-loi 3-2011 relatif à la confiscation des avoirs, biens meubles et immeubles de l’ancien président Ben Ali, de sa femme et de leurs familles respectives.

Il a fallu un examen minutieux des dossiers à partir des données fournies par la Douane et les services de la Fiscalité ainsi que d’autres services, pour arriver à cette décision, selon le juge Ferchichi. L’Etat tunisien joue, en ce moment-même, la survie de la transition démocratique. La lutte contre la corruption est l’axe fondamental de la réussite de cette transition.