Réagissez

Le médiateur de l’ONU au Yémen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, a souligné hier que le retour à un cessez-le-feu dans ce pays est «essentiel» pour espérer reprendre des négociations autour d’un nouveau plan de paix, rapporte l’AFP.

Le Yémen est déchiré par la guerre qui oppose des rebelles chiites, les Houthis, alliés aux partisans de l’ex-président Ali Abdallah Saleh, aux forces gouvernementales loyales à l’actuel président Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenues par une coalition arabe menée par l’Arabie Saoudite. S’adressant au Conseil de sécurité de l’ONU, le médiateur a aussi enjoint les protagonistes du conflit de «s’abstenir de toute nouvelle action unilatérale» menaçant la paix.

Il a vivement critiqué la création par les rebelles chiites et leurs alliés d’un Conseil politique suprême pour diriger le pays. «Afin d’accélérer la reprise des pourparlers, le retour à une cessation des hostilités sera essentiel», a-t-il affirmé. «Au moment où je reprends mes consultations, ma priorité sera d’obtenir un engagement renouvelé de toutes les parties pour une cessation des hostilités.»

Il faut, a-t-il préconisé, «commencer par déployer totalement le comité de désescalade et de coordination à Dharan Al Janoub », dans le sud-ouest de l’Arabie Saoudite, près de la frontière avec le Yémen, comme cela avait été décidé avant les pourparlers de Koweït. Ce comité est censé superviser une trêve instaurée en avril, mais qui a volé en éclats. Les négociations au Koweït ont pris fin le 6 août sans accord et les combats et bombardements ont depuis redoublé d’intensité.

L’initiative de Washington

La nouvelle trêve, a précisé le médiateur, devra marquer «la fin de toutes les opérations militaires terrestres, aériennes et navales ainsi qu’une désescalade complète le long de la frontière du Yémen avec l’Arabie Saoudite». Il a également rappelé la nouvelle initiative de paix initiée par le secrétaire d’Etat américain, John Kerry. Celle-ci prévoit la participation des Houthis, accusés d’être soutenus par l’Iran, à un gouvernement d’union nationale, en échange de leur retrait de Sanaa et de larges zones du nord du Yémen et la remise des armes lourdes à une tierce partie.

«Son application, a-t-il expliqué, sera supervisée par des comités militaires et de sécurité composés de militaires professionnels de haut rang acceptables pour les deux parties.» Ils assureront la sécurité de la population, des infrastructures essentielles et des institutions de l’Etat.

Le plan de paix prévoit aussi «le rétablissement immédiat du fonctionnement des institutions de l’Etat, sans interférence de la part de comités révolutionnaires ou autres entités créées pendant le conflit» qui dure depuis 17 mois. Le gouvernement yéménite exilé en Arabie Saoudite a donné son accord de principe à la nouvelle initiative de paix. Les rebelles houthis se sont contentés d’affirmer qu’ils répondraient «positivement» à toute démarche permettant de parvenir à «la paix souhaitée».