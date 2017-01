Réagissez

Des soldats ont pris position aux carrefours stratégiques de la ville et d’autres sillonnaient la ville à moto ou dans des colonnes de véhicules qu’ils ont pris à la police.

Un mouvement de protestation de militaires a éclaté hier à Bouaké, capitale de l’ex-rébellion armée en Côte d’Ivoire, avant de s’étendre à la mi-journée aux villes de Daloa, dans le centre, et Korhogo dans le nord, selon l’AFP. Des tirs à l’arme lourde ont résonné toute la matinée à Bouaké, deuxième ville de Côte d’Ivoire, dont les militaires mutins ont pris le contrôle, après avoir attaqué des commissariats de police.

«C’est une mutinerie des ex-combattants intégrés dans l’armée qui réclament des primes de 5 millions FCFA (7600 euros) plus une maison chacun», a expliqué un officier sous le couvert de l’anonymat. Le gouvernement a réuni un Comité national de crise dans la matinée. Des soldats ont pris position auxcarrefours stratégiques de la ville et d’autres sillonnaient la ville à moto ou dans des colonnes de véhicules qu’ils ont pris à la police.

Ecoles et commerces étaient tous fermés à Bouaké, ancienne capitale de la rébellion qui contrôlait le nord du pays lorsqu’il était coupé en deux entre 2002 et 2011. Cette rébellion était favorable à l’actuel président Alassane Ouattara, alors que le sud du pays était tenu par les forces loyales à l’ex-président Laurent Gbagbo. En novembre 2014, une vague de protestation de soldats était partie de Bouaké pour s’étendre à Abidjan, la capitale économique, et d’autres villes du pays.

Le porte-parole des militaires a alors présenté le non-paiement des «arriérés de soldes de 2009-2011 et de 2011-2014 des ex-combattants intégrés dans l’armée» comme principal motif de leur mécontentement, rejetant toute «politisation» du mouvement. Le président Alassane Ouattara s’était engagé fin novembre 2014 pour le paiement des arriérés de soldes. «Nous allons commencer à régler ces arriérés de soldes dès la fin du mois de novembre», a alors affirmé A.

Ouattara lors d’une rencontre avec une trentaine de militaires à la présidence à Abidjan. L’avancement de 8400 caporaux, autre revendication des protestataires, devait également être assuré dès «le 1er janvier 2015», à travers des promotions. Selon plusieurs sources sécuritaires, d’anciens éléments rebelles, intégrés en 2009 dans les forces de sécurité nationale à la suite de l’accord de paix de Ouagadougou signé en 2007, étaient à l’origine du mouvement.

Antécédents

Depuis l’avènement du multipartisme traduit par la première élection présidentielle pluraliste en octobre-novembre 1990, la Côte d’Ivoire a vécu plusieurs secousses marquées par des mutineries et les insurrections des groupes rebelles. Pour schématiser, le 24 décembre 1999, une mutinerie militaire destitue Henri Konan Bédié, le général Robert Gueï prend le pouvoir et instaure un Comité national de salut public (CNSP) qui aura pour fonction l’organisation d’une élection présidentielle.

En janvier 2000, la junte forme un gouvernement de transition avec, notamment, le Rassemblement des républicains (RDR) d’Alassane Ouattara et le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo. Le général Gueï est proclamé président de la République, président du CNSP et ministre de la Défense. Ce dernier annonce en août sa candidature à l’investiture de l’ex-parti au pouvoir, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), pour la présidentielle d’octobre. Devant le refus du PDCI, le général se déclare «candidat du peuple».

Tenue en octobre, l’élection présidentielle est boycottée par le RDR d’Alassane Ouattara et le PDCI, l’ex-parti unique. Le ministère de l’Intérieur annonce la victoire du général Gueï qui décrète un couvre-feu et l’état d’urgence. Laurent Gbagbo se déclare «chef de l’Etat» et appelle ses militants à descendre dans la rue. Plusieurs centaines de milliers de civils répondent à son appel. La Présidence tombe aux mains de forces de sécurité favorables à Laurent Gbagbo. L’armée se met «à la disposition» du futur président.

Le général Gueï finit par reconnaître en novembre la légitimité de Gbagbo. Le 19 septembre 2002, un soulèvement militaire fait plusieurs centaines de victimes dans la capitale et à Bouaké. Le général Robert Gueï, qui a dirigé le coup d’Etat de 1999, et le ministre de l’Intérieur du gouvernement Gbagbo sont tués à Abidjan. Les mutins, originaires du nord du pays pour la plupart, prennent le contrôle de Bouaké et de Korhogo. A la fin du même mois, un contingent militaire français intervient à Bouaké et à Yamoussoukro pour évacuer les ressortissants étrangers.

En octobre, le Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI, branche politique de la rébellion) annonce vouloir renverser le régime et demande la réintégration des militaires forcés à l’exil, en 2000 et 2001, après des tentatives de coup d’Etat. Le même mois, les rebelles signent à Bouaké un accord de cessation des hostilités. Le président Gbagbo accepte l’accord et demande à la France de contrôler le cessez-le-feu. En novembre, le Mouvement populaire ivoirien du Grand ouest (MPIGO) et le Mouvement pour la justice et la paix (MJP), deux nouveaux groupes, revendiquent la prise de Man et Danané (extrême-ouest).

En janvier 2003 est signé un accord, à Marcoussis près de Paris, qui prévoit le maintien au pouvoir du président Gbagbo et un gouvernement ouvert à toutes les parties, y compris les rebelles. En janvier 2003, le président Gbagbo accepte l’accord et annonce la nomination d’un nouveau Premier ministre de consensus. Les Forces armées ivoiriennnes et les Forces nouvelles (ex-rebelles) annoncent la fin de la guerre.