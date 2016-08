Réagissez

Avec le déclenchement des mouvements de contestation dans les pays arabes, la Turquie a abandonné ce qu’elle a appelé la politique «zéro problème avec les voisins».

Aujourd’hui, la Turquie compte amorcer un retour à la politique de bon voisinage pour éviter son isolement à l’échelle régionale et internationale. D’autant que l’échiquier syrien a changé suite à l’intervention des forces aériennes russes contre le groupe Etat islamique (EI).

En outre, les relations entre Ankara et Washington ont connu des frictions suite au coup d’Etat manqué du 15 juillet mené contre le président Recep Tayyip Erdogan. Ainsi, le Premier ministre turc Binali Yildirim a déclaré hier que son pays souhaite être «plus actif» sur la crise syrienne dans les six mois pour tenter de faire «cesser le bain de sang». Alors qu’Ankara soutient les rebelles, participe à la coalition menée par les Etats-Unis contre l’EI, met à la disposition de Washington la base d’Incirlik au sud pour les frappes antijihadistes et réclame le départ du président syrien Bachar Al Assad. La Turquie s’est réconciliée avec la Russie et a accéléré ses contacts avec l’Iran. Contacts traduits par un échange de visites des chefs de la diplomatie à Ankara et Téhéran en une seule semaine. La Russie comme l’Iran soutiennent activement Bachar Al Assad. «Que nous l’aimions ou pas, Assad est aujourd’hui l’un des acteurs» de la guerre dans ce pays et il est possible de «lui parler pour la transition», a indiqué B. Yildirim, cité par l’AFP. Et de relever : «En ce qui concerne la Turquie, cela est hors de question» de le faire.

«Nous pensons que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), l’EI et Al Assad ne devraient pas faire partie de l’avenir de la Syrie», ajoutant que «nous allons travailler davantage. L’instabilité en Syrie nous fait souffrir.»

Concernant les frappes syriennes contre les combattants kurdes à Hassaké au nord-est du pays, il a observé, qu’«il est clair que le régime» syrien «a compris que la structure que les Kurdes tentent de former dans le nord de la Syrie a commencé à devenir une menace pour la Syrie aussi», référence à l’ambition des Kurdes de relier les unes aux autres les régions sous leur contrôle de l’autre côté de la frontière turque. La Turquie ne veut surtout pas voir les Kurdes constituer une unité territoriale à ses portes. Elle livre une guerre interminable et très meurtrière dans le sud-est anatolien aux «terroristes» du PKK depuis 1984, un conflit qui a connu cette semaine une nouvelle flambée tout en gagnant l’est du pays : les raids aériens du régime syrien jeudi et vendredi sur des secteurs tenus par les Kurdes à Hassaké, dont les deux-tiers sont contrôlés par les Kurdes et le reste par le régime.

C’est pour la première fois depuis le début du conflit en mars 2011 en Syrie que l’armée de l’air frappait des positions kurdes. D’où la contrainte pour les Etats-Unis d’intervenir pour la première fois directement contre le régime syrien en dépêchant des avions pour protéger leurs forces spéciales qui conseillent les combattants kurdes en Syrie. Mais l’aviation syrienne a survolé hier de nouveau Hassaké, en dépit de la mise en garde américaine. Les combattants kurdes du YPG, branche syrienne du PKK selon Ankara, sont devenus, notamment pour Washington, la force la plus efficace contre les djihadistes de l’EI. Jeudi, une source gouvernementale locale syrienne a affirmé que les bombardements étaient «un message aux Kurdes pour qu’ils cessent de faire ce genre de revendications» territoriales qui «touchent à la souveraineté nationale», alors que ceux-ci ont déjà autoproclamé en mars une «région fédérale».

Main tendue à l’égypte et carte d’apaisement avec les états-unis

En parallèle, la Turquie souhaite améliorer ses relations avec l’Egypte. «Nous pensons que nous avons besoin de développer les relations économiques et culturelles avec l’Egypte en tant que pays qui se trouvent des deux côtés de la Méditerranée», a indiqué Binali Yildirim. Les liens entre les deux pays se sont détériorrées en 2013 après la destitution par l’armée égyptienne, dirigée par le général Abdel Fattah Al Sissi, du président Mohamed Morsi, issu de la confrérie des Frères musulmans et allié du président turc Recep Tayyip Erdogan et son parti, l’AKP. Ce dernier a alors condamné le «coup» contre le président Morsi. De son côté, la présidence égyptienne s’est abstenue de condamner la tentative de coup d’Etat, le 15 juillet, en Turquie.

Ce n’est pas la première fois que le Premier ministre turc exprime l’espoir de normaliser les relations avec Le Caire. En juin, il a déclaré ne pas vouloir une «animosité permanente» avec des pays comme l’Egypte ou la Syrie. L’Arabie Saoudite, un des principaux soutiens du général Al Sissi, s’est récemment rapprochée de la Turquie et souhaite également une réconciliation entre Le Caire et Ankara. En juin, la Turquie s’était rapprochée d’Israël. Le 9 août, le président turc Recep Tayyip Erdogan a effectué une visite pour une «nouvelle étape» dans ses relations avec son homologue russe Vladimir Poutine. Visite qui suit d’à peine un mois la réconciliation des deux pays, qui étaient en froid depuis la destruction, en novembre, par l’aviation turque d’un bombardier russe au-dessus de la frontière turco-syrienne. M. Erdogan exprima ses «regrets» à ce sujet à la fin de juin.

Et hier, le Premier ministre turc a déclaré que les Etats-Unis sont «notre partenaire stratégique, pas notre ennemi.» Un appel à atténuer les tensions à un moment où les relations se sont dégradées par la demande d’Ankara d’extradition du prédicateur Fethullah Gülen. «Il peut y avoir des hauts et des bas entre deux pays», a relevé B. Yildirim, mais «nous devons éliminer» ce qui «détériore nos relations». Allusion au prédicateur Gülen exilé aux Etats-Unis, que la Turquie accuse d’avoir fomenté le coup d’Etat de juillet.