Vers des élections législatives en décembre prochain

Réagissez

La réunion s’est déroulée en...

La réunion s’est déroulée en présence d’une vingtaine de présidents et Premiers ministres africains, dont Ahmed Ouyahia, le représentant des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, et la ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne, Federica Moghereni.

Paris De notre bureau



Tenue des élections législatives le 10 décembre prochain en Libye.» C’est la décision phare annoncée hier par Emmanuel Macron à l’issue d’une réunion de plusieurs heures à Paris entre le Premier ministre du gouvernement d’union nationale, Fayez Al Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’est du pays, le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah, et celui du Conseil d’Etat, Khaled Al Mechri.

La réunion s’est déroulée en présence d’une vingtaine de présidents et Premiers ministres africains, dont l’Algérien Ahmed Ouyahia, le représentant des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, et la ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne, Federica Moghereni. «Nous nous engageons à travailler de façon constructive avec l’ONU pour organiser des élections crédibles et pacifiques et à respecter les résultats des élections», a déclaré le Premier ministre du gouvernement d’union nationale, Fayez Al Sarraj, dans une déclaration politique endossée par toutes les parties en conflit.

Pour Emmanuel Macron, «c’est une avancée significative et indispensable pour la Libye». Dans son discours qui a clôturé la conférence, il a estimé que les discussions ont porté sur la «nécessité d’unifier toutes les institutions libyennes en vue d’aller vers des élections libres et transparentes au plus tard le 10 décembre 2018 prochain».

«D’ici au 16 septembre, a-t-il dit, soit on actera un changement institutionnel (ce qui veut dire la mise en place d’une nouvelle Constitution, ndlr), soit sur la base de la Constitution actuelle, nous prendrons des dispositions pour organiser des élections législatives libres, car le but est de redonner pleinement la souveraineté au peuple libyen.» Le président français a ajouté que la «décision de tenir des élections est un fait inédit dans l’histoire de la crise de la Libye, mais combien importante pour l’avenir de ses enfants». M. Macron a estimé que la «communauté internationale en général et la France en particulier ont une dette envers le peuple libyen, même si parfois certaines parties, sans les nommer, essayent de se substituer à sa souveraineté».

Il a également évoqué l’intérêt des pays voisins et limitrophes à la Libye de voir la crise dans ce pays trouver sa solution. «L’engagement de tous derrière une solution souveraine et inclusive témoigne que tout le monde est pour le règlement du conflit», a-t-il expliqué non sans avoir remercié l’ONU et les pays présents «tous engagés à respecter les engagements politiques pris».

Les accords à l’épreuve du terrain

De son côté, le Premier ministre du gouvernement d’union nationale, Fayez Al Sarraj, a rendu hommage à la France qui a «organisé une telle conférence, car cela fait un an que nous proposons la tenue des élections.

Aujourd’hui nous sommes ravis que tout le monde soit d’accord». Demandant au Haut conseil de l’Etat libyen et à l’Assemblée nationale de respecter leurs engagements respectifs, M. Al Sarraj a déclaré qu’il allait appeler à la fin de l’escalade militaire dans son pays et à l’ouverture de corridors humanitaires pour venir en aide aux victimes du conflit armé et du terrorisme qui sévissent depuis la chute du guide de la révolution en 2011. «Nous appelons tout le monde à travailler ensemble pour réussir et nous refusons les ingérences de certains pays», a-t-il notamment déclaré sans toutefois les nommer.

Et d’enchaîner : «Nous voulons un cadre institutionnel en plus d’une loi électorale. J’espère que nous serons prêts d’ici le 10 septembre prochain.» Pour Ghassan Salamé, envoyé spécial de l’ONU pour la Libye, le volontarisme et l’entêtement du président Macron ont été déterminants, car sans cet engagement, la réunion d’aujourd’hui aurait rencontré beaucoup de problèmes à se tenir. M. Salamé s’est dit soulagé «qu’enfin les Libyens s’entendent entre eux en notre présence». «Aujourd’hui, il y a une reconnaissance mutuelle entre les acteurs libyens eux-mêmes.

Je dirai même une connaissance mutuelle. Il fallait sortir du débat sans fin de qui est légitime et qui ne l’est pas. Il fallait remettre l’intérêt des Libyens au cœur de nos priorités. C’est une journée importante pour la Libye, elle doit être marquée d’une pierre blanche.» Mais au-delà des déclarations de bonne intention et de cette volonté d’aller vers un processus politique inclusif basé principalement sur l’organisation d’élections en décembre prochain, la question que se posent certains observateurs de la politique libyenne est de savoir si tous les accords et ententes cordiales affichées durant le sommet de Paris vont durer une fois que les enjeux du terrain auront réapparu.