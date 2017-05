Venezuela : 36 morts en un mois de manifestations

Réagissez

Un jeune homme est décédé hier, au Venezuela, après avoir été grièvement blessé la veille lors de violences dans la ville de Valencia (nord), a-t-on appris auprès de la mairie et de sources médicales.

Hecder Lugo Pérez, 22 ans, avait été touché par un projectile à la tête et a succombé à ses blessures, selon des sources au sein de la clinique Valles de San Diego où il avait été admis. «Je suis au regret d'annoncer le décès du jeune Hecder Lugo Pérez», a confirmé le maire de Valencia, Enzo Scarano. Le type de projectile l'ayant blessé n'a pas été précisé. Au moins quatre autres personnes ont été blessées lors d'affrontements entre manifestants de l'opposition au président socialiste Nicolas Maduro et militaires, mais aussi durant les pillages de commerces à Valencia, ville située à 160 kilomètres à l'ouest de Caracas.

Ce décès porte à 36 le nombre de morts dans les manifestations et violences secouant le Venezuela depuis début avril. Dans ce pays en profonde crise politique et économique, les anti-Maduro défilent presque tous les jours et par milliers pour exiger des élections générales anticipées et obtenir ainsi le départ du chef de l'Etat avant la fin de son mandat en décembre 2018.

Environ 70 commerces ont été attaqués depuis mardi à Valencia, selon la fédération du patronat Fedecamaras, des violences qui surviennent en marge des manifestations. Les pillages ont notamment touché une usine de production de bières du groupe Polar, un site de fabrication de pâtes et une usine de ciment. De nombreux véhicules ont aussi été incendiés.

Par précaution, les chauffeurs de poids lourds ont préféré ne pas prendre la route dans cette région. Hier, une manifestation d'étudiants était prévue, pour la deuxième journée consécutive, contre le projet de M. Maduro d'adopter une nouvelle Constitution, une manœuvre, selon l'opposition, pour repousser les élections et s'accrocher au pouvoir.