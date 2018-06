Vaincre le droit à l’impunité

Réagissez

Tunis

De notre correspondant



Il s’agit d’empêcher le règne de l’impunité et s’assurer que de tels crimes ne reprennent pas, a déclaré Sihem Ben Sedrine, présidente de l’IVD, le 29 mai dernier, jour de la tenue du premier procès à Gabès, condamnant des actes de tortures, commis en 1991, et entraînant la mort du dénommé Kamel Matmati.

Un autre procès a été ouvert le lendemain à Gafsa à propos de la répression, en 2008, contre les manifestants du bassin minier, entraînant des morts et des blessés, ainsi que l’arrestation des syndicalistes qui ont dirigé le mouvement. D’autres procès sont prévus à Kasserine (victimes de la révolution à Thala et Kasserine) et Nabeul (tortures ayant entraîné la mort).

L’IVD a été créée en 2013 et veille depuis à la mise en place de la justice transitionnelle. Les commissions de l’IVD ont instruit 62 713 dossiers et opéré 49 673 auditions, publiques ou secrètes selon les vœux des victimes. Le bureau de l’IVD a établi les critères entraînant la traduction du dossier devant la chambre spécialisée de justice transitionnelle.

Il s’agit surtout de crimes contre l’humanité (mort sous la torture), où le niveau des preuves est suffisamment élevé pour garantir le châtiment adéquat devant des chambres spécialisées, et ce, pour éviter la répétition des crimes. Il s’agit aussi de l’établissement d’une chaîne complète de commandement parvenant à un niveau élevé, avec des preuves établies pour incriminer ces auteurs de violation, personnellement, non par des déductions.

Processus

Le mandat de quatre ans de l’IVD s’est terminé le 31 mai 2018. L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ne lui a pas accordé de dérogation. Mais, un accord a été trouvé entre le gouvernement et le bureau de l’IVD pour permettre à cette dernière de transmettre aux chambres spécialisées les dossiers qui concernent des atteintes graves contre les droits de l’homme. Les critères de réhabilitation et de dédommagement doivent, également, être arrêtés.

La présidente de la commission d’investigation au sein de l’IVD, Ola Ben Nejma, a déclaré à El Watan, qu’en transférant ces dossiers, «l’IVD a accompli son mandat, ainsi que les obligations de l’Etat tunisien envers les instances spécialisées de l’Onu, en matière de traduction des inculpés devant les chambres spécialisées, afin d’empêcher l’impunité et rendre justice aux victimes».

Mme Ben Nejma a précisé que «l’IVD invite les auteurs des violations à reconnaître les faits et demander pardon, en vue d’engager un processus de réconciliation. Mais, en cas de refus des auteurs de demander pardon, comme pour les cas de Gabès et Gafsa, le dossier est traduit devant la justice spécialisée».



Investigations

Concernant les auteurs de violations, ils appartiennent essentiellement aux ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Santé. Dans la chaîne de commandement, cela part du tortionnaire jusqu’au premier responsable de l’Etat, de manière non automatique.

Ces hauts responsables n’ont pas uniquement ordonné. Mais, ils ont participé à la couverture de ces crimes. Les responsables ont légitimé ces crimes par des documents écrits, jusqu’au plus haut niveau de la chaîne de commandement.

En s’engageant dans de tels procès, la Tunisie entre de plain-pied dans la justice transitionnelle. Les auteurs de dépassements, du passé récent, passent devant la justice et les victimes peuvent espérer obtenir gain de cause. La présidente de l’IVD, Sihem Ben Sedrine, affirme que «la philosophie n’est pas de punir mais de déconstruire le système, montrer comment il a fonctionné, montrer comment il ne faut plus refaire. Si on y parvient, l’objectif de la justice transitionnelle sera atteint».