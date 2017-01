Vague de froid en Europe: 23.000 enfants migrants en danger

Réagissez

Plus de 23.000 enfants migrants, confrontés en Grèce et dans les Balkans à une vague de froid, risquent des infections respiratoires, "voire la mort par hypothermie", a mis en garde vendredi le Fonds de l'ONU pour l'enfance (Unicef).

"Sans aucun signe d'accalmie des conditions météo extrêmes et des tempêtes qui balayent le centre, l'est et le sud de l'Europe, les enfants réfugiés et migrants risquent des infections respiratoires et autres maladies graves - voire la mort par hypothermie", a affirmé l'Unicef dans un communiqué.



En Grèce et dans les Balkans, en particulier, environ 23.700 enfants réfugiés et migrants, dont des nourrissons et des nouveaux-nés, - la plupart de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan - sont toujours bloqués, a-t-il ajouté. Dans certaines régions, les températures sont descendues sous les -20 degrés. Et "beaucoup sont hébergés dans des abris qui sont mal équipés pour l'hiver et encore moins pour des températures au-dessous de zéro".



Certaines régions de Grèce, en particulier sur les îles où des milliers de réfugiés s'abritent dans des tentes, ont connu de fortes chutes de neige pour la première fois depuis des années.



"Les nourrissons et les très jeunes enfants ont généralement une constitution moins résistante au froid, ce qui les rend plus vulnérables aux problèmes respiratoires et aux infections virales et bactériennes potentiellement fatales, comme la pneumonie et la grippe", a souligné Basil Rodrigues, conseiller Santé de l'Unicef pour la région Europe centrale et orientale, cité dans le communiqué.