Une nouvelle ère commence…

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, et le président sud-coréen, Moon Jae-in, se sont engagés hier à œuvrer en faveur de la dénucléarisation en promettant qu’il n’y aurait plus de guerre sur la péninsule, lors d’un sommet historique dans la Zone démilitarisée (DMZ), rapporte l’AFP.

C’est ce qui ressort de la «Déclaration de Panmunjom», le village transfrontalier au cœur de la DMZ, signée par les deux dirigeants.

En résumé, le texte en question indique que la Corée du Sud et la Corée du Nord «confirment l’objectif commun d’obtenir, au moyen d’une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire». Durant cette année qui marque le 65e anniversaire de l’armistice, les deux pays comptent «rechercher activement des rencontres trilatérale impliquant les deux Corées et les Etats-Unis, ou quadripartite impliquant les deux Corées, les Etats-Unis et la Chine, en vue de déclarer la fin de la guerre et d’établir un régime de paix permanent et solide».

Des «discussions régulières et franches, via des rencontres et par liaison téléphonique directe, sur des questions vitales pour la nation, pour renforcer la confiance mutuelle, et de chercher ensemble à renforcer l’élan positif afin de continuer à faire avancer les relations intercoréennes de même que la paix, la prospérité et l’unification de la péninsule coréenne» sont ainsi prévues.

Dans ce contexte, le président Moon Jae-in a accepté de se rendre à Pyongyang cet automne. Les questions humanitaires résultant de la division de la nation seront traitées. Comme sera organisée «une réunion intercoréenne de la Croix-Rouge pour discuter et résoudre diverses questions, y compris la réunion des familles séparées». Dans cet esprit, les deux pays ont décidé de «poursuive le programme de réunion des familles séparées à l’occasion du Jour de la libération nationale le 15 août cette année».

Les deux dirigeants ont observé qu’ «il n’ y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne et qu’en conséquence, une nouvelle ère de paix a commencé».

La rencontre des deux dirigeants a été saluée par les grandes puissances. «Des choses positives se passent, mais seul le temps permettra de juger !» a déclaré le président américain dans un tweet, saluant en même temps «une rencontre historique». «La guerre en Corée va se terminer», a-t-il également écrit, avant de remercier son homologue chinois, Xi Jinping, pour son «aide précieuse».

La Chine a mis en exergue le «courage» de MM. Kim et Moon, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a évoqué «un pas positif» vers une résolution d’ensemble de plusieurs questions concernant la Corée du Nord et le Kremlin a accueilli «des nouvelles très positives».

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a pour sa part salué «le courage et le leadership» des deux dirigeants lors d’un sommet «réellement historique». Ils ont montré que «le chemin vers la paix est possible, contre toute attente», a indiqué la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.