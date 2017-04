Une élection sous tension

Réagissez

Jeudi soir, lorsque le dernier débat présidentiel des candidats débutait à 20h sur France 2, qui pouvait imaginer que, moins d’une heure et demie plus tard après le début de ce grand oral, ils parleraient dans le vide, suite à un attentat contre les policiers sur les Champs Elysées qui a tétanisé l’opinion publique.

Par la magie du smartphone, les Français branchés sur les débats politiques télévisés ont su en direct à 21h30 ce qui se passait à Paris. Les candidats pouvaient dès lors toujours causer, les esprits étaient ailleurs, y compris pour les prétendants à l’Elysée, qui se trouve à deux pas de l’impact de l’acte meurtrier.

Aujourd’hui, on peut se demander si cet épisode dramatique ne changera pas la donne demain au moment de déposer le bulletin dans l’urne, sachant à quel point les votes peuvent être volatils. Comme cela avait été le cas en Espagne, toute proportion et contexte gardés ! Après l’attentat de Madrid, en mars 2004, qui avait fait 200 morts à trois jours du vote, la majorité avait basculé.

A 21h45, la chaîne Franceinfo abandonne la retransmission des déclarations présidentielles pour diffuser des images de l’avenue parisienne, occupée par un déploiement de véhicules de police jamais vu, avec au loin l’Arc de triomphe dont le scintillement festif des lumières paraissait soudain déplacé, si ce n’est surréaliste. Les tueurs du prétendu Etat islamique avaient marqué les esprits. Alors que la Tour Eiffel a fait l’objet de mesures de sécurisation maximales, comment empêcher un tireur fou d’opérer sur cette avenue si fréquentée, symbole de Paris ?

Le journaliste David Pujadas, qui animait les entretiens avec Léa Salamé, fut obligé, quelques minutes plus tard sur France 2 d’annoncer l’événement et à 22h12, le candidat Emmanuel Macron (du mouvement En marche !) débuta son propos par un hommage au policier mort et à ses collègues blessés.



DES POINTS POUR LA DROITE ET L’EXTRÊME DROITE

Dès lors, la campagne présidentielle à J-2 basculait dans l’inconnu. Du pain bénit pour certains. Sachant que les candidats de la droite (François Fillon) et du Front national (Marine Le Pen) ont placé la question du terrorisme et de l’islamisme au cœur de leur campagne, cela ne leur permettra-t-il pas d’engranger des points ?

Les autres candidats, qui en avaient connaissance, turent donc l’événement, jusqu’à l’intervention de François Fillon (Les Républicains — droite), qui trouva là un bon moyen de se rappeler des aspects importants toujours mis en avant depuis plusieurs mois (et dont El Watan avait largement rendu compte, dont le contrôle administratif des institutions musulmanes).

Mis en examen pour des affaires d’emplois fictifs et d’escroquerie, il a cru se refaire là une santé en se plaçant au-dessus de vains débats, axant l’essentiel de son liminaire à la lutte contre le terrorisme qui, pour lui, passe par la lutte contre l’islamisme radical. Il en profita pour annoncer qu’il stoppait sa campagne, hier vendredi, dernier jour officiel pour convaincre les électeurs : «Il n’y a pas lieu de poursuivre la campagne électorale. Nous devons montrer notre solidarité avec les policiers (...) et une population française de plus en plus inquiète face à ces actes terroristes.

Le combat contre ces actes terroristes doit être la priorité absolue du nouveau Président.» Une manière pour lui en réalité de remettre une pièce, celle de la dernière chance, dans la machine, alors qu’il est donné perdant par les sondages. Dans le même temps, il instrumentalisait d’ailleurs jeudi soir la situation en donnant la fausse information qu’il y avait d’autres violences à Paris.

Ce qui fut démenti par le ministère de l’Intérieur. Sa conférence de presse hier matin fut une preuve qu’il n’interrompait en rien sa campagne mais utilisait le drame à son profit.

Enfin, pour les dernières deux minutes trente de conclusion auxquelles étaient soumis les candidats en fin d’émission, chacun eut son propos pour dénoncer le crime et assurait en substance que la France ne plierait pas. Avec un avantage à Marine Le Pen qui, depuis l’affaire Merah, n’a eu de cesse de dénoncer ce qu’elle nomme laxisme de l’Etat : «J’avais réfléchi à cette conclusion, je pensais parler mondialisation, enjeu de civilisation.

Et quand j’ai quitté le plateau, j’ai appris que le cauchemar recommençait, une fois encore. Sentiment de tristesse pour les forces de l’ordre, et de colère sourde, car je suis étreinte par le sentiment que tout n’est pas fait pour mettre nos compatriotes à l’abri (...). Je ne veux pas qu’on s’habitude au terrorisme islamiste.»

Pour le socialiste Benoît Hamon, qui ne serait que le cinquième homme, selon les sondages, «nous sommes au cœur d’une crise que vivent intensément les Français, qui n’est pas qu’économique et sociale mais aussi une crise liée à l’assaut de ceux qui détestent notre modèle démocratique et nos valeurs».

Jean-Luc Mélenchon s’est refusé à employer le terme de terrorisme, même si c’est celui en vigueur et que le président Hollande a utilisé. Dans sa vision globale des déséquilibres non seulement français mais mondiaux, il préfère parler des «violents (qui) n’auront pas le dernier mot contre les républicains. Notre devoir est de ne pas nous abaisser à des polémiques dont rêve l’ennemi». Il a ainsi choisi de ne pas mettre en berne l’élection, lui qui avait appelé il y a déjà quelques jours son mouvement La France insoumise à partager l’apéro citoyen dans le pays partout où cela serait possible.

Quant à Emmanuel Macron, qui reste à ce jour le favori des intentions de vote scrutées par les instituts d’opinion, il a réitéré sa «solidarité à l’égard de nos forces de l’ordre (...). Ce qui s’est passé ce soir est la preuve qu’une fois encore notre pays est attaqué en son cœur et que nous vivrons durablement sous cette menace».