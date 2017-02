Une délégation du Congrès américain en visite demain dans les camps de réfugiés sahraouis

Réagissez

Une dizaine de sénateurs et membres de la Chambre des représentants des Etats-Unis effectueront, demain, une visite aux camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, a-t-on appris auprès de la représentation du Front Polisario et des diplomates algériens à Washington.

La délégation du Congrès devrait rencontrer les dirigeants sahraouis et saisir cette occasion pour constater de visu la situation des réfugiés sahraouis contraints à vivre depuis 40 ans dans l’exil en l’absence de perspectives qui leur permettent de revenir un jour à leur terre occupée par le Maroc. Cette visite de soutien au peuple sahraoui, prévue dans le cadre d’une tournée africaine, intervient juste après l’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration américaine et témoigne de l’intérêt et de la solidarité des représentants du peuple américain à la cause sahraouie. La délégation comprend d’influents membres du Congrès américain, à l’instar du républicain Randy Hultgren, coprésident de la commission Tom Lantos des droits de l’homme de la Chambre des représentants et plusieurs de leurs conseillers en charge des questions africaines, étrangères et des droits de l’homme. Le Congrès américain, particulièrement sensible à la cause sahraouie et à la situation des droits de l’homme dans les territoires occupés, avait tenu l’année dernière une audition sur le Sahara occidental, consacrée essentiellement à l’examen du mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) et aux violations des droits de l’homme dans les territoires sahraouis occupés.