Un séisme fait des dizaines de morts en Italie

Le bilan du séisme qui a frappé tôt mercredi le centre de l'Italie s'est élevé à au moins 38 morts tandis que de nombreuses personnes sont portées disparues, a indiqué une responsable de la protection civile lors d'une conférence de presse.

Le bilan de ce séisme de magnitude 6 qui a partiellement détruit au moins trois villages dans une région montagneuse au nord-est de Rome s'établit à 37 morts, a d'abord indiqué Immacolata Postiglione, chef du département urgences de la protection civile italienne, avant de porter ce chiffre à 38.



"Il y a encore tant de gens sous les décombres, tant de disparus, et malheureusement ce chiffre pourrait évoluer", a-t-elle averti. Un précédent bilan donné par l'agence de presse italienne, Ansa faisait état de 21 morts.



L'agence italienne Agi a, de son côté, évoqué une centaine de disparus, pris au piège dans leurs maisons qui se sont écroulées alors qu'ils dormaient à poings fermés, à Pescara del Tronto, quartier d'Arquata del Tronto, un des trois villages les plus touchés.



Ce séisme a atteint la magnitude 6,2, selon l'Institut américain de géologie (USGS), mais 6.0, selon son équivalent italien. Il a secoué le centre de la péninsule italienne mercredi à 03H36 (01H36 GMT) et a été ressenti à Rome.