«Un remaniement ministériel est exclu»

Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien

Le chef du gouvernement plaide en faveur de la stabilité politique pour relancer l’économie.

Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a déclaré, dimanche soir, que son pays a besoin de stabilité et un remaniement ministériel n’est pas à l’ordre du jour, rapporte l’AFP, citant la télévision publique. Ainsi répond le chef de l’Exécutif tunisien aux appels au changement lancés depuis quelques semaines par plusieurs voix, parmi lesquelles celle du syndicat Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) réclamant un remaniement.

Revendication justifiée par les difficultés économiques que traverse le pays. «L’UGTT est un partenaire essentiel, mais c’est le chef du gouvernement qui décide (...) et, aujourd’hui, il n’y a pas de remaniement», a indiqué Y. Chahed dans une interview à la télévision publique.

«Ce qui a le plus nui» à la Tunisie après les révoltes de 2011, «c’est l’instabilité politique», a observé le chef du gouvernement. «Avec sept ou huit gouvernements en sept ans, on ne peut pas construire de politiques agricoles, de politiques économiques», a-t-il ajouté. Le pays organisera le 6 mai les premières élections municipales depuis les révoltes qui ont causé la chute de la dictature de Zine Al Abidine Ben Ali en janvier 2011.

Dans le sillage du départ de Ben Ali, les municipalités ont été dissoutes et remplacées par des équipes provisoires, des «délégations spéciales». L’UGTT a appelé mercredi dernier à un remaniement ministériel pour faire face aux difficultés auxquelles est confrontée l’économie du pays. «Il est temps d’injecter un sang neuf et de penser à un remaniement, quel qu’il soit, au sein de ce gouvernement et de trouver les vraies solutions capables de sauver la Tunisie», a déclaré le chef de l’UGTT, Noureddine Taboubi, lors d’une réunion publique à Sidi Bouzid (centre).

Il a demandé aux autorités d’assumer leurs responsabilités après le «classement» du pays «sur des listes noires». Allusion au récent placement de la Tunisie sur une liste noire européenne en matière de blanchiment d’argent et corruption, qui a déclenché une vive polémique, d’où la démission du gouverneur de la Banque centrale.

La Tunisie venait d’être retirée d’une autre liste noire européenne, celle des paradis fiscaux. La Banque centrale tunisienne est déjà sous pression avec des réserves en devises basses, équivalentes à 11,903 milliards de dinars tunisiens (cinq milliards de dollars) le 12 février, soit de quoi couvrir 84 jours d’importations, selon ses statistiques.

Niveau le plus bas depuis 14 ans. Noureddine Taboubi a plus tard précisé, sur les ondes de la radio privée Mosaïque FM, qu’il a jugé nécessaire une «évaluation objective, loin des tensions et des calculs» politiques, du rendement de certains ministres mais aussi de directeurs généraux au sein de l’administration pour débusquer «les failles». Et d’ajouter : «Au sein des démocraties, il faut chercher les causes et demander des comptes aux responsables.»

Changer pour que rien ne change

En février 2017, Youssef Chahed a procédé à un remaniement marqué par un changement de titulaire au poste stratégique de ministre de la Fonction publique, et un ancien syndicaliste a été remplacé par un dirigeant de la centrale patronale. Face aux critiques, le chef du gouvernement a supprimé le portefeuille.

Le 30 avril, il a limogé les ministres contestés des Finances et de l’Education, à savoir Lamia Zribi et Néji Jalloul. Mme Zribi a été au cœur d’une polémique sur la dépréciation de la monnaie nationale, tandis que le départ de N. Jalloul est réclamé avec insistance depuis plusieurs mois par un syndicat.

Début janvier dernier, des manifestations pacifiques et des émeutes nocturnes ont secoué plusieurs villes, traduisant la grogne sociale, alimentée par le chômage persistant et exacerbée par des hausses d’impôts prévues dans le budget 2018. Une loi qui corrode un pouvoir d’achat déjà éprouvé par une inflation en hausse, soit plus de 6% fin 2017. Les protestataires réclament la révision du budget voté en décembre, mais aussi une lutte plus efficace contre la corruption, autre mal qui perdure.

Le mouvement de protestation est déclenché à l’appel de Fech Nestannew (Qu’est-ce qu’on attend), dont les instigateurs, issus de la société civile, réclament davantage de justice sociale, en réaction aux hausses d’impôts décidées dans le cadre du nouveau budget. En difficulté financière, notamment après la crise du secteur touristique liée à une série d’attentats djihadistes en 2015, la Tunisie a obtenu en 2016 un prêt de 2,4 milliards d’euros sur quatre ans du Fonds monétaire international (FMI). En échange, elle s’est engagée à une réduction de son déficit public et à des réformes économiques.

Dans un rapport rendu public il y a quelques semaines, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), une organisation non gouvernementale, a relevé que «les années ont passé et les citoyens sont toujours frustrés des droits pour lesquels ils s’étaient mobilisés».

Le pays a gardé «le même modèle économique, avec les mêmes problèmes» qu’avant l’avènement de la transition démocratique, a indiqué le président du FTDES, Messaoud Romdhani. «La situation ne cesse donc d’empirer», a-t-il ajouté. En dépit d’avancées démocratiques, «le chômage, la misère et les inégalités sociales et régionales se sont aggravés», a relevé le FTDES.