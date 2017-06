Un patron de foot voit ses biens gelés

Réagissez

La justice tunisienne a annoncé, mercredi, le gel des biens du célèbre homme d’affaires Slim Riahi, également président d’un parti et patron d’un des deux plus grands clubs de foot de Tunis, pour des soupçons de «blanchiment d’argent».

Cette annonce intervient alors que le gouvernement a lancé, il y a un peu plus d’un mois, une campagne anticorruption dans le cadre de laquelle dix hommes d’affaires et contrebandiers présumés ont été placés en résidence surveillée. Dans une interview en direct sur la chaîne privée Nessma TV, Slim Riahi a dit être victime d’un «chantage politique», en jugeant que la lutte anticorruption du gouvernement était «une opération sélective». Sans les nommer, M. Riahi a accusé «des parties» d’être derrière cette décision dans le but de se débarrasser de lui, en dénonçant «des campagnes de diffamation menées par certains médias travaillant pour le compte du gouvernement». Ce richissime homme d’affaires au passé nébuleux est le président du parti politique l’Union patriotique libre (UPL), arrivé en troisième position aux législatives de 2014. L’origine de la fortune de Slim Riahi est trouble, mais on lui prête des liens avec la famille du dictateur libyen déchu, Mouammar El Gueddafi. Ce candidat à la présidentielle de 2014 est aussi le patron du Club Africain (CA), l’une des deux grandes équipes de foot de Tunis, vainqueur de la coupe de Tunisie 2017.