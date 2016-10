Un panel de l'ONU condamne l’Arabie Saoudite

Réagissez

Un panel d'experts de l'ONU a exhorté hier l'Arabie Saoudite à abroger immédiatement les lois autorisant l'exécution d'enfants et les châtiments contre les mineurs, comme la lapidation, l'amputation et la flagellation.

Dans un rapport publié hier, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU accuse l'Arabie Saoudite de condamner les enfants à des peines aussi lourdes que celles des adultes, comme les châtiments corporels et même la peine de mort. Les experts fustigent par ailleurs Riyad pour sa discrimination systématique des jeunes filles, dont les droits sont limités, et qui peuvent être mariées de force dès l'âge de neuf ans. Ils expriment aussi leur «profonde préoccupation» face au fait que l'Arabie Saoudite «juge les enfants de plus de 15 ans comme des adultes et continue de condamner à mort des personnes pour des actes qui auraient été commis alors qu'elles avaient moins de 18 ans». Le comité, composé de 18 experts indépendants chargés de surveiller l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, a notamment relevé que 4 des 47 personnes qui ont été exécutées le 2 janvier avaient moins de 18 ans lorsque leur peine avait été prononcée.