Un mort lors de nouveaux troubles

Troubles sociaux en Tunisie après l’entrée en vigueur...

Un homme est décédé dans la nuit de lundi à mardi, lors de heurts nocturnes en Tunisie, rapporte l’AFP, alors que le pays est secoué depuis plusieurs jours par de nouveaux troubles sociaux alimentés par des mesures.

Des dizaines de personnes ont été arrêtées, onze agents de police blessés et plusieurs bâtiments publics endommagés lors de manifestations qui ont touché plusieurs villes tunisiennes dans la nuit, selon le ministère de l’Intérieur. Une autopsie a lieu hier pour déterminer la cause du décès d’un homme de 43 ans à Tebourba, à l’ouest de Tunis, où des échauffourées ont eu lieu dans la nuit, selon les porte-parole des ministères de la Santé et de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur a démenti que cet homme ait été tué par la police, relevant qu’il ne porte aucune marque de violence. Selon son porte-parole Khlifa Chibani, il souffrait de «problèmes respiratoires». «Nous n’avons pas vu des protestations, mais des gens qui cassent, volent et agressent les Tunisiens», a affirmé le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, sur les ondes de la radio privée Mosaïque FM, sur les événements de lundi soir. Et de prévenir : «Nous disons aux casseurs et à ceux qui les incitent que, pour le gouvernement, la seule solution est d’appliquer la loi. Le gouvernement est prêt à écouter, mais chaque personne voulant manifester doit le faire de manière pacifique.»

Pauvreté et oppression

Ces incidents interviennent au moment où la grogne sociale monte en Tunisie, notamment contre la hausse de la TVA et des contributions sociales entrée en vigueur au 1er janvier dans le cadre d’un budget 2018 d’austérité. Une manifestation à l’appel d’un collectif d’organisations de la société civile a rassemblé sans incident une centaine de personnes hier dans le centre de Tunis. «La pauvreté et la faim ont augmenté oh citoyen opprimé !», «le peuple veut la chute de la loi de finances» 2018, ont scandé les manifestants. Plusieurs centaines d’autres ont manifesté à Regueb, dans le centre défavorisé du pays, près de la ville de Sidi Bouzid, d’où est partie en décembre 2010 la contestation sociale qui a marqué le début des révoltes arabes.

Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, a indiqué que le gouvernement garderait le cap des augmentations d’impôts. «Le chef du gouvernement s’est engagé à ne pas augmenter les produits de première nécessité, les taxes ne touchent en rien le panier des produits alimentaires, car ils sont hors champ TVA», a-t-il observé. «Parmi les acquis de la démocratie, il y a la possibilité de manifester, mais on a aussi l’obligation de travailler pour une économie tunisienne saine, où cette croissance qui a pointé le bout du nez en 2017 se consolide davantage pour qu’elle soit créatrice d’emplois.»

Les incidents de lundi ont entraîné l’arrestation d’au moins 44 personnes, dont 16 à Kasserine, ville pauvre du centre du pays, et 18 dans des quartiers populaires près de Tunis, a indiqué le porte-parole du ministère de l’Intérieur à la radio privée Shems FM. A Kasserine, quelques dizaines de jeunes ont incendié des pneus et jeté des pierres sur des agents de sécurité, qui ont répliqué par des gaz lacrymogènes. A Sidi Bouzid, après une manifestation pacifique lundi, des routes ont été brièvement bloquées par des pierres et des pneus.

Dimanche soir à Tunis, la police a dispersé des jeunes protestant près du ministère de l’Intérieur pour exiger l’annulation de l’augmentation des prix. Le mois de janvier est traditionnellement marqué par une mobilisation sociale en Tunisie depuis les révoltes de 2011, et le contexte est particulièrement tendu cette année à l’approche des premières élections municipales de l’après-révolution, plusieurs fois reportées et prévues en mai. Lors de la vague de contestation sociale en janvier 2016, la colère déclenchée par le décès d’un chômeur protestant à Kasserine s’était propagée à travers le pays, qui a dû décréter un couvre-feu des jours durant.