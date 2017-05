Un G7 hanté par la menace terroriste

Réagissez

Cette réunion présidée par l’Italie voit la participation de trois leaders fraîchement élus, le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, son homologue américain, Donald Trump, et la Première ministre britannique, Theresa May. L’Union européenne est représentée à ce sommet par le président de sa commission, Jean-Claude Juncker, et celui de son Conseil, Donald Tusk.

Durant le vol qui l’a ramené de Bruxelles, où il participait à la réunion des 27 pays membres de l’Alliance Atlantique, à la base militaire de Sigonella (Sicile), le patron de la Maison- Blanche s’est laissé aller à des commentaires face aux journalistes l’accompagnant, dont on retient qu’il s’attend à d’âpres discussions sur le thème relatif au climat. Alors que les Américains veulent focaliser le débat sur les dossiers de la sécurité et la lutte contre le terrorisme, les autres pays membres du G7 (Italie, France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Canada) veulent mettre à l’épreuve Trump afin de filtrer le vrai du faux de ses annonces populistes sur le climat et le protectionnisme commercial.

Durant le premier jour du sommet, les participants ont planché sur le contenu de la déclaration commune sur la lutte contre le terrorisme, que le pays hôte voudrait faire adopter par ses invités. Le président du Conseil italien ne veut pas entendre parler d’échec des négociations et affirme que son pays sera à même de pousser les autres partenaires à «jeter les bases d’une confiance renouvelée».

Par ailleurs, l’Italie voudrait inclure le thème de l’immigration parmi les points affrontés, alors que des pays comme les Etats-Unis, Canada et Japon, ne se sentent nullement concernés par cette préoccupation des pays de l’Europe occidentale. Interrogé sur sa volonté de respecter ou d’ignorer les accords de Paris sur le climat, Trump demeure évasif et promet une réponse à son retour à Washington. Le G8 puis G7 depuis 2014, suite à l’exclusion de la Russie (pour la violation de la souveraineté de l’Ukraine), serait devenu, selon certains observateurs, un système obsolète et dépassé et qui n’a plus la capacité d’affronter efficacement les défis de la planète. Les accords bilatéraux, régionaux et sous-régionaux demeurent, selon les experts, les meilleurs instruments pour parvenir à une stratégie globale partagée par tous et non imposée par les plus nantis économiquement.