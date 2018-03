Réagissez

Un échec de l’accord nucléaire iranien représenterait une «grande perte» pour le multilatéralisme, a estimé hier le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), rapporte l’AFP, alors que cet accord conclu en 2015 est contesté par le président américain, Donald Trump.

Si l’accord «devait échouer, ce serait une grande perte pour le régime de vérification et pour le multilatéralisme», a déclaré Yukiya Amano à l’ouverture d’une réunion de l’exécutif de l’agence onusienne à Vienne. Le président Trump a menacé de se désengager de l’accord si celui-ci n’est pas amendé d’ici mai, un scénario que Téhéran a formellement exclu.

Conclu en juillet 2015, sous la présidence de Barack Obama, entre l’Iran et les grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne), le texte bride et encadre strictement les activités nucléaires de Téhéran de façon à garantir leur nature exclusivement pacifique.

Le directeur général de l’AIEA, dont l’agence mène des inspections poussées sur le terrain, a confirmé que la République islamique «remplit ses engagements» et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché concernant la mise en œuvre technique du texte. Donald Trump, qui durant sa campagne électorale avait menacé de «déchirer» l’accord au grand dam des alliés des Etats-Unis, estime toutefois que celui-ci comporte de «terribles lacunes», auxquelles il a mis Téhéran en demeure de remédier sous menace d’un désengagement américain en mai.

Son administration critique notamment la levée programmée à partir de 2026 de certaines restrictions frappant l’Iran, ainsi que la poursuite par Téhéran d’un programme balistique en violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU). L’Iran, qui a toujours assuré que son programme nucléaire n’a aucune visée militaire, a exclu toute renégociation du texte.