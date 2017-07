Un dirigeant de Nidaa Tounes menace une directrice de radio

Réagissez

La direction de Nidaa Tounes



Les menaces proférées dans un appel téléphonique du chargé des affaires politiques de Nidaa Tounes, Borhane Bsaies, contre la directrice de Radio Cap Fm, Olfa Tounsi, traduisent un malaise entre le monde politique et celui des médias. Les gens du pouvoir sont tentés d’exploiter leur position pour influencer les médias. Le syndicat des journalistes réclame l’ouverture d’une instruction.

L’un des principaux acquis de la révolution du 14 janvier 2011 en Tunisie, c’est la liberté d’expression, dont les Tunisiens continuent à jouir jusqu’à aujourd’hui. Donc, lorsqu’un dirigeant politique menace de représailles un(e) journaliste, c’est le tollé général. Le pire, c’est que ce Borhane Bsaies est l’un des virulents défenseurs du président déchu Ben Ali en 2011. Il était sur toutes les télés internationales, notamment Al Jazeera, pour défendre le régime jusqu’à son dernier souffle. De là à parler du retour des anciennes pratiques, il n’y a qu’un pas que plusieurs observateurs ont déjà franchi. Le président du syndicat des journalistes tunisiens, Néji Bghouri, appelle le parquet à l’ouverture d’une instruction concernant ce dépassement.

Les chroniques quotidiennes sur la matinale de Radio Cap Fm ont mis à nu les défaillances de la direction de Nidaa Tounes. Critiques d’autant plus fondées qu’elles émanent de Me Lazhar Akermi, un membre fondateur du parti, qui n’est pas en bons termes avec l’actuelle direction, mais dont les analyses sont appréciées de la part même du président Béji Caïd Essebsi.

Sentant la portée de telles chroniques, la direction de Nidaa Tounes a tenu une réunion de deux heures et le directeur exécutif du parti, Hafedh Caïd Essebsi, a mandaté le chargé des affaires politiques, Borhane Bsaies, pour exprimer à Olfa Tounsi, la directrice de Cap Fm, «le mécontentement d’Essebsi Jr quant à la ligne éditoriale de la Radio et la mettre en garde contre d’éventuelles représailles». Borhane Bsaies a informé Olfa Tounsi qu’un rapport a été adressé à la présidence de la République concernant Radio Cap Fm et que les mesures adéquates seront prises.

Bsaies l’a même accusée d’être «soutenue par la présidence du gouvernement afin de mener une campagne contre la présidence de la République» ! Il a étayé la dernière accusation en disant : «Youssef Chahed et ses conseillers sont en train d’essayer d’intervenir auprès des banques publiques afin de régulariser la situation de la radio, et ce, dans le but de l’utiliser dans une guerre médiatique visant la présidence de la République, à travers Lazhar Akremi.» Olfa Tounsi considère ces menaces comme un «retour vers les anciennes pratiques». Elle préfère que sa radio «reste en dehors des tiraillements politiques».

La Portée des critiques

La direction de Nidaa Tounes veut insinuer que le président de la République, Béji Caïd Essebsi, les soutienne dans leur différend avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, ce qui est loin d’être le cas. Le différend concerne la guerre menée par le gouvernement contre la corruption, à laquelle les partis politiques n’étaient pas vraiment associés vu les liens qu’ils entretiennent avec les réseaux de la corruption et de la contrebande. Le président du bloc parlementaire de Nidaa Tounes, Soufiane Toubal, s’est longtemps vanté sur les plateaux d’être l’ami de Chafik Jarraya, le lobbyste arrêté le 23 mai dernier et accusé d’être impliqué dans un complot contre la sûreté de l’Etat.

D’autres parlementaires sont en liaison avec ces réseaux. Du coup, l’opération coup-de-poing contre la corruption a été menée par une cellule restreinte entre les deux présidences, du gouvernement et de la République, en lien avec les ministères de l’Intérieur et de Défense. La direction de Nidaa Tounes, notamment le fils du Président, n’a pas digéré d’être mise à l’écart dans une opération d’une telle envergure. Essebsi Jr veut punir Chahed en traquant les médias et les personnalités considérés proches du chef du gouvernement.

De telles pratiques indiquent, selon les observateurs, que Nidaa Tounes, faute de réponses politiques aux propos de Lazhar Akremi, qui pourraient faire entrer la scène politique dans un véritable débat d’idées et de programmes, est sur la voie de retour vers d’anciennes pratiques autoritaires, en opposition avec les valeurs de la transition démocratique.

Concernant la réaction de Bsaies, il est difficilement joignable, le journal électronique Business News est parvenu à le joindre et il a affirmé avoir effectivement contacté Mme Tounsi. Bsaies a toutefois catégoriquement nié avoir proféré des menaces. «Il est vrai que j’ai eu un entretien téléphonique avec elle, pour lui signifier qu’il est inadmissible de consacrer tout un espace médiatique rien que pour insulter les gens sans pour autant leur accorder un droit de réponse», a rapporté Business News.