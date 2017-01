Réagissez

Le deuxième débat de la primaire de la gauche, organisé dimanche soir, a montré toute l’étendue des différences qui clivent les sept candidats de la gauche.

A commencer par la question des réfugiés. Benoît Hamon a proposé d’instaurer un «visa humanitaire» qui permettrait à toutes les personnes menacées par les conflits armés ou par le dérèglement climatique de se réfugier en France. Il a critiqué la politique de la France dans ce domaine comparée à l’Allemagne. «Des 30 000 personnes que la France devait accueillir, seules 5000 sont entrées en France», a expliqué l’ancien ministre de l’Education dans le gouvernement de Jean Marc Ayrault.

Vincent Peillon, député européen, a abondé dans le même sens, estimant que «les citoyens français sont plus généreux que le gouvernement en termes d’accueil des réfugiés», lançant au passage des pics à Manuel Valls et sa vision rigoriste de l’accueil des réfugiés. Mais en homme politique responsable comme il se définit, Manuel Valls a balayé d’un revers de la main toutes les critiques, assurant que la «France fait ce qu’elle peut pour accueillir dignement ceux qui souffrent».

«Accueillir un nombre illimité de personnes n’est pas une chose possible. J’assume tout ce que j’ai dit à Munich en février 2016 concernant l’accueil des réfugiés. Je pense que la politique de la France à leur égard est juste. Le temps nous a d’ailleurs donné raison.» Autre sujet, autre discorde : la légalisation du cannabis. Pour Benoît Hamon, «légaliser la consommation de cette drogue aiderait à mettre fin aux violences dans les cités et les quartiers populaires, assécherait les trafics et le blanchiment de l’argent».

François Hollande a préféré aller au théâtre

D’autres candidats, comme Jean-Luc Benhamias (du parti des Verts) a soutenu cette proposition, allant jusqu’à dire que le cannabis ou ses dérivés sont déjà utilisés dans le traitement de certains maladies douloureuses au sein des hôpitaux français. Vincent Peillon a proposé un débat national pour connaître l’avis des Français sur ce sujet, tandis que François de Rugy, du parti Ecologie plaide pour une expérimentation de cinq ans. Seul Manuel Valls s’est, une nouvelle fois, élevé contre la proposition. «Il y a des lois qui régissent la société.

Il y a aussi des interdits qu’il faut respecter. Si on légalise la consommation du cannabis, d’autres trafics verront encore le jour.» Comparé au premier débat, celui de dimanche a été plus vif et globalement plus intéressant. Il a permis à chacun d’exprimer précisément ses idées sur de multiples sujets. Cependant, il a révélé combien la gauche est divisée et combien il sera difficile de réconcilier toutes les positions.

Néanmoins, ce qu’il faut retenir, c’est que tous les candidats se sont engagés à respecter les résultats du scrutin et d’être derrière le vainqueur le dimanche 29 janvier. A noter que le président Hollande, qui a refusé de défendre son propre bilan, n’a pas suivi le second débat. Il a préféré aller au théâtre voir une pièce de Michel Drucker.